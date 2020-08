Koronavirustartunta on todettu viikonlopun aikana kolmella henkilöllä Vaasassa

Koronavirustartunta on todettu viikonlopun aikana kolmella henkilöllä, jotka ovat asioineet vaasalaisessa The Old Irish Pubissa lauantai-iltana 8.8.2020. Tartunnan saaneet ovat kotihoidossa.

– Terveysviranomaiset ovat kontaktoineet suurimman osan todettujen tautitapausten altistamista henkilöistä ja heidät on asetettu karanteeniin, kertoo Vaasan kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Heikki Kaukoranta. Samassa pubissa samaan aikaan asioineita henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen koronatestauksen järjestämistä varten, jos heille lähimmän viikon aikana kehittyy hengitystieinfektion oireita, kuten yskää, nuhaa, kuumetta tai kurkkukipua. Gerbyn terveysasema puh. 06 325 1711

Kirkkopuistikon terveysasema puh. 06 325 1666

Ristinummen terveysasema puh. 06 325 1691

Tammikaivon terveysasema puh. 06 325 1703 ja 06 325 1770

Vähänkyrön terveysasema puh. 06 325 8500 Terveysviranomaiset jatkavat kontaktiselvitystä ja Aluehallintoviraston kanssa keskustellaan mahdollisista jatkotoimista koskien muun muassa ravitsemusliikkeiden aukioloaikoja.

