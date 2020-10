Koronavirustartuntoja henkilöillä, jotka ovat liikkuneet laajasti Vaasassa 28.9.-2.10.

Koronavirustartuntoja on todettu henkilöillä, jotka ovat asioineet seuraavissa paikoissa 28.9.-2.10. välisenä aikana:

Fitness 24/7 -kuntosalilla 28.9. klo 15-16 ja 30.9.

Åbo Akademin ruokalassa 28.9. klo 11.30-12.00.

Combolina kirpputorilla 28.9. 15.00-15.45.

Yliopiston kirjasto Tritoniassa 29.9.

Ravintola Oliver´s Innissä 29.9.

McDonald’sin Vaasan Prisman ravintolassa 30.9.

Ravintola Leipätehdas / Dom Munkhausissa 1.10 klo 23.00 - 2.10. klo 04.00.

Vaasan uimahallissa 1.10. klo 8.15-10.00.

Ravintola O´Malleys´ssä 2.10 klo 21.00-24.00.

Novia Vaasan Alere –kampuksella 1.10 klo 11.00-12.45.

Vaasan yliopiston Akateemiset viestintätaidot kurssilla KSUO5500 30.9. klo 12.00-17.00.

Kampuksen kirjaston kahviossa 30.9. klo 14.20-15.15.

Rewell Centerin Telia kaupassa 30.9. klo 17.00-18.00.

Vaasan yliopiston Mathilda-ravintolassa 29.9. klo 12-13 ja 30.9. klo 13.30-14.00.

VAMKin tietokoneluokassa 29.9. aamupäivällä.

Laboraatioluokassa Technobothnialla 28.9. klo 8.15-11.30 ja 29.9. klo 12.30-13.30.

Åbo Akademin tiloissa 28.9. klo 12.00-14.00 sekä 29.9 ja 30.9. (Finska repetitionskurs grupp 2).

Aineyhdistys Vitaliksen illanvietossa 29.9. klo 17.00-20.00.

Pizzeria Milanossa 30.9. klo 04.00-05.00.

Vaasan yliopiston Äidinkielen kurssilla 30.9. klo 8.30-11.00.

Vaasan SPR kirpputorilla 29.9. klo 17.00-18.00.

Uimahallin ravintolassa 29.9. klo 12.30-14.00.

Vaasan keskustan Rax buffetissa 1.10. klo 14.00-16.00.

Kuntosali BJJ:ssa (Vaasa) 1.10. klo 10.00-12.00.

Tartunnan saaneet on asetettu eristykseen ja he ovat kotihoidossa. Terveysviranomaiset kontaktoivat todettujen tautitapausten altistamia henkilöitä ja heidät on jo asetettu tai asetetaan karanteeniin.

Samassa paikassa samoihin aikoihin asioineita henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä omalle terveysasemalle koronatestauksen järjestämistä varten, jos heille lähimmän puolentoista viikon aikana kehittyy hengitystieinfektion oireita kuten yskää, nuhaa, kuumetta tai kurkkukipua.