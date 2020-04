Koronavirustartuntoja myös Helsingissä hoivapalveluissa - tartuntojen leviämistä estetään kaikin tavoin

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote 3.4.2020 18:05:48 EEST | Tiedote

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava kokous on tiistaina 7. huhtikuuta klo 16.15. alkaen. Koronaepidemian vuoksi lautakunta pitää osittain sähköisen kokouksen. Helsingissä parannetaan kiireettömään hoitoon pääsyä eri keinoin Lautakunnalle esitellään toimenpiteitä, joilla terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsyä parannetaan. Terveysasemien palvelutarjontaa on monipuolistettu ja kiireettömiä palveluja tarjotaan myös palvelusetelillä. Käyttöönotettu chatbotti on helpottanut asiakkaiden asiointia ja etäpalveluja tarjotaan kaikille niille, jotka niitä haluavat ja pystyvät käyttämään. Tavoitteena on, että eri puolella Helsinkiä on jatkossa terveysasemia, jotka palvelevat arkisin klo 20 asti. Helsingissä myös valmistellaan kokeilua, jossa kahden terveysaseman asiakkaille terveysaseman palvelut tuottaisi ulkopuolinen palveluntuottaja. Lautakunta käsittelee esitystä tämän hetken suunnitelman mukaan toukokuussa 2020. Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen puhelinpalvelujen