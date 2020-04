Koronavirustestausta lisätään edelleen

Personer med coronavirusinfektion kan vara tiotals gånger fler än bekräftade fall 15.4.2020 13:15:33 EEST | Tiedote

Enligt THL:s undersökning av antikroppar kan det i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) finnas tiotals gånger fler personer med coronavirusinfektion jämfört med de bekräftade fallen. Undersökningar av antikroppar kan användas till att samla in information om hur stor del av befolkningen som har smittats av coronaviruset. THL utredde förekomsten av antikroppar i HUS område utifrån blodprov från personer som av olika orsaker kommit till laboratorieundersökning. ”Utredningen är den första preliminära bedömningen av hur utbredd coronavirusepidemin är i HUS-området och hur stor andel som eventuellt har insjuknat med lindriga symtom eller helt utan symtom”, säger specialforskare Merit Melin vid THL. Dryga 400 prov i urvalet Proverna samlades in från HUSLAB:s laboratorium för klinisk kemi under tre på varandra följande veckor under tiden 23.3 – 12.4.2020. Urvalet omfattade 442 prover av kvinnor och män i åldern 15–90 år som hade lämnat blodprov av andra orsaker än misstanke om smit