Koronavirustilanteen johdosta useita uusia järjestelyjä kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa – kouluruokailu jatkuu tarvitseville

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on varautunut vallitsevaan tilanteeseen lukuisin toimenpitein. Kaupungin kirjastot, kulttuuritalot, liikuntapaikat, museot ja nuorisotalot ovat kiinni koronaviruksen vuoksi, joten kaupunki on etsinyt myös uusia tapoja tuottaa palveluja.

“Koronavirus aiheuttaa suuria talouden ja toiminnan vaikeuksia monelle järjestölle ja kulttuuritoimijalle. Teemme kaikkemme, jotta kansalaistoiminnan ja kulttuurin kenttä selviää tästä tilanteesta ja jotta helsinkiläisillä olisi näinkin poikkeuksellisessa tilanteessa yhä mahdollisuus kokea elämyksellistä vapaa-aikaa. Olemme iloisia siitä, miten monet Helsingin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimijat ovat lähtenet hakemaan uusia keinoja”, sanoo toimialajohtaja Tommi Laitio.

Kaupunki tarjoaa uutta pika-avustusta, ja kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia ei peritä takaisin

Kaupunki perustaa uuden pika-avustusmuodon edistämään kulttuurin, nuorison ja liikunnan uudenlaisia tapahtumia, yhteisöllisyyttä ja etätekemistä digitaalisesti tai muilla keinoin. Pika-avustuksen kokonaissumma on 300 000 euroa ja avustussumma per hakija on maksimissaan 5 000 euroa. Pika-avustuksen tavoitteena on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia ja digitaalisia tapoja osallistaa kaupunkilaisia. Haku on jatkuva ja se alkaa maanantaina 23. maaliskuuta. Hakemukset käsitellään kiireisinä. Tarkempaa tietoa pika-avustuksesta tulee perjantaina 20. maaliskuuta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Hel.fi-verkkosivuille.

Kaupungilla on monet keinot tukea kulttuuria, liikuntaa, nuorisotyötä ja kansalaistoimintaa. Koronaviruksesta aiheutuneen toiminnan sulkemisen ja peruuntumisen vuoksi kaupunki on päättänyt, ettei jo myönnettyjä kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia peritä takaisin. Avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, jopa ensi vuoden kevääseen. Lisäksi hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä. Kaupunki huomioi tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja muuttuneita olosuhteita.

Kausikortit ja kulttuuritapahtumien liput

Liikunnan eli Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden ja Urheiluhallit Oy:n kausikorttien käyttöaikaa pidennetään palveluiden kiinnioloaikaa vastaavalla ajalla. Helsingin kaupunginorkesterin osalta kausikortit hyvitetään. Kulttuurikeskusten peruuntuneiden tapahtumien ostetut liput käyvät sellaisenaan mahdolliseen uuteen, tulevaan konserttiin tai lipuista voi hakea maksun palautusta.

Huippu-urheilijoiden erityislupa harjoitteluun

Helsinki turvaa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean valitsemille Olympiakomitean tukiurheilijoille ja eräille maajoukkueurheilijoille harjoittelumahdollisuudet. Osa urheilijoista on siirtynyt käyttämään yksityisiä saleja, mutta kaikille lajeille ei ole löytynyt korvaavia tiloja. Urheilijat saavat käyttöönsä tiloja kaupungin liikuntapalveluista Liikuntamyllystä ja konserniin kuuluvasta Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:stä. Kaikki harjoittelu tapahtuu pienryhmissä ja valmentajien vastuulla. Kokonaisuutta koordinoi Urhean Simo Tarvonen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan uudet palvelut – kuultavaa, nähtävää, koettavaa ja tekemistä kotoa käsin

Helmet-kirjastojen yhteinen e-kirjasto tarjoaa e-kirjoja, e-lehtiä, kielikursseja sekä e-musiikkipalveluja useilla eri kielillä maksutta. Lisenssejä hankitaan lisää, jotta luettavaa löytyisi riittävästi kaikille. Palvelut ja ohjeet löytyvät osoitteesta helmet.fi/ekirjasto.

Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden uusia palveluja videoidaan ja striimataan Helsinki-kanavalle, jotta jokainen voi nauttia niistä oman aikataulunsa puitteissa ja kotoa käsin. Muun muassa Helsingin kaupunginkirjasto striimaa loruhetkiä, satutuokioita ja kirjailijavierailuja. Kaupunki julkaisee myös liikuntavideoita arkiliikkumisesta ja ulkoliikuntamahdollisuuksista. Kaupunginorkesterin perjantaina 20. maaliskuuta kello 19 järjestettävä Impromptu-musiikkihetki striimataan suorana lähetyksenä Yle Radio 1:ssä, Yle Areenassa ja HKO Screen -mobiilisovelluksessa.

Nuorille tukea asuinalueilla ja verkossa

Nuoret tarvitsevat nyt tukea, ohjausta ja opastusta nuoriso-ohjaajilta. Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään entistä enemmän sekä paikallisesti asuinalueilla, että kaupunkitasoisesti yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Nuorten kohtaamista vahvistetaan myös verkossa, esim. nuorille tarjotaan Sekasin chat -palvelua, jonka lisäksi nuoret voivat soittaa ja lähettää viestejä nuoriso-ohjaajille sosiaalisessa mediassa.

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Annantalo muuttuu virtuaaliseksi kohtaamispaikaksi. Virtuaalinen Annantalo tarjoaa perheille ja nuorille tekemistä poikkeuksellisen arjen keskelle. Palvelu käynnistyy maanantaina 23. maaliskuuta Annantalon Youtube-, Facebook- ja Instagram-kanavissa. Myös Annantalon nettisivuilta löytyy ladattavia oppimateriaaleja.

Podcasteja kuunneltavaksi

Helsingin kaupunginmuseo ja HAM Helsingin taidemuseo ovat yhdessä toteuttaneet Mieliala – Helsinki 1939–1945 -näyttelyyn pohjautuvan seitsemänosaisen podcast-sarjan. Sarjassa näyttelyn kuraattori Anna Kortelainen saattelee kuuntelijan sodan mielialatiedustelun maailmaan, helsinkiläisten kokemuksiin ilmapommituspäivinä sekä tieteen ja taiteen evakuointeihin. Voit kuunnella podcast-sarjan Helsingin kaupunginmuseon ja HAMin verkkosivuilla sekä Spotify ja Apple podcasts -palveluissa. Podcast-sivut: helsinginkaupunginmuseo.fi/mieliala-podcastit ja hamhelsinki.fi/mieliala-podcastit.

Ajankohtaista kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta – jokainen lapsi saa tarvitessaan kouluruoan

Kouluruokailu järjestetään Helsingin peruskouluissa kaikille halukkaille myös perjantaina 20. maaliskuuta.

Maanantaista 23. maaliskuuta alkaen ruokailu järjestetään edelleen niille oppilaille, jotka ovat lähiopetuksessa sekä niille verkko-opetuksessa oleville peruskoululaisille, jotka ilmoittautuvat ruokailuun. Ilmoittautumisesta viestitään erikseen Wilma-järjestelmän kautta. Ilmoittautuminen on tärkeää ruokahävikin torjumiseksi.

Kouluruokailu järjestetään hygienia ja lähikontaktien välttäminen huomioiden.

Tämä tiedote julkaistaan mahdollisimman pian Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.