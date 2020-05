Koronavirustilanteeseen liittyvät uusimmat ohjeistukset konkretisoituvat lähiviikkoina

Hyvinkään väkiluku jatkaa kasvuaan – joka kymmenes voisi muuttaa kaupunkiin 24.4.2020 12:51:48 EEST | Tiedote

Tilastokeskuksen tänään julkaisemien väestötilastojen mukaan Hyvinkään väkiluvun kasvu on jatkunut myös maaliskuussa. Väestönlisäys on ollut tammi-maaliskuun 2020 aikana yhteensä 102 henkilöä. Kaupungin väkiluku on nyt 46 572.