Koronavuonna 2020 vihannekset valloittivat ostoskorin

Poikkeuksellinen vuosi veti ruokakaupan myynnin jyrkkään nousuun. Eniten kasvoi vihannesten myynti. Lihatuotteista eniten kasvoi naudanlihan myynti, mihin vaikutti voimakkaasti ruokailun siirtyminen ravintoloista kotikeittiöihin. Myös erilaiset säilyvät tuotteet tekivät kauppansa kiivaaseen tahtiin.

Vuonna 2020 päivittäistavarakaupoissa myytiin elintarvikkeita ja alkoholittomia juomia 14,2 miljardilla eurolla. Kasvua edellisestä vuodesta oli 7,3 prosenttia. Tuoteryhmätasolla kasvu oli merkittävintä vihanneksissa, joiden hintojen lasku siivitti kilomääräisen myynnin reippaaseen nousuun. Korona näkyi päivittäistavarakaupan myynnissä läpi koko vuoden.

– Koronaepidemiasta johtuvat yhteiskunnan toiminnan rajoitukset ovat eittämättä muuttaneet kuluttajakäyttäytymistä. Etätyö on vähentänyt lounasravintoloiden asiakkaita ja etäkoulu on siirtänyt koululaisia ruokailemaan kotiin. Kaikkiaan ravintolakäynnit ovat vähentyneet ja ulkomaanmatkailun rajoitukset tyrehdyttäneet matkustamisen ja matkustajatuonnin, sanoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

Kotona on valmistettu entistä enemmän ruokaa, joten peruselintarvikkeita ja säilyviä tuotteita on myyty kautta linjan enemmän kuin aiemmin. Maaliskuun hamstrauspiikki jäi poikkeukseksi, mutta koronasta johtuvat muutokset ovat silti niin merkittäviä, että ne värittävät koko vuotta. Muutokset näkyvät suorimmin lihan myynnissä, mutta vaikuttavat myös esimerkiksi maito- ja viljatuotteiden myynnin kehitykseen. Hieman yllättävää on, että makeisten ja suklaan myynti on kehittynyt selvästi keskimääräistä elintarvikkeiden myynnin kasvua hitaammin.

Kauppa tarjoaa tietoa avoimesti kaikille

Takana on nyt ensimmäinen, joskin täysin ennakoimaton ja poikkeuksellinen vuosi päivittäistavaramyynnin tilastointia tuoteryhmäkohtaisella tasolla.

– Halusimme tarjota avoimesti ja veloituksetta kaikkien käyttöön faktoja arvailujen sijaan. Myös monet elintarvikeketjun toimijat ovat toivoneet tarkempaa tietoa myynnin rakenteesta. Siksi kehitimme tilaston, johon Tilastokeskus koostaa jäsenyritystemme tiedoista neljännesvuosittaisen tuoteryhmäkohtaisen myynnin. Tällä tarkkuudella myyntiä ei ole avattu aiemmin, Luoto kertoo.

PTY:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden myynnin arvon rakennetta ja muutoksia alettiin tilastoida vuoden 2020 alussa. Mukana ovat SOK, Kesko, Lidl, Tokmanni, Minimani, R-kioski ja M-ketju, joten tilasto kattaa lähes koko Suomen päivittäistavaramarkkinan.