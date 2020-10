Koronvirustartuntoja henkilöillä, jotka ovat liikkuneet laajasti Vaasassa 28.-30.9.

Koronavirustartuntoja on todettu henkilöillä, jotka on asioineet Vaasassa Wasa Sports Clubilla 28., 29. ja 30.9. klo 18-19.30, ravintola Cotton Clubilla 30.9. klo 12 - 12.30 ja opiskelleet Vaasan yliopiston hiljaisessa lukusalissa 28., 29. ja 30.9. vaihdellen klo 8 - 17 välisinä aikoina.

Tartunnan saaneet on asetettu eristykseen ja he ovat kotihoidossa. Terveysviranomaiset kontaktoivat todettujen tautitapausten altistamia henkilöitä ja heidät on jo asetettu tai asetetaan karanteeniin.

- Samassa paikassa samoihin aikoihin asioineita henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen koronatestauksen järjestämistä varten, jos heille lähimmän puolentoista viikon aikana kehittyy hengitystieinfektion oireita kuten yskää, nuhaa, kuumetta tai kurkkukipua, muistuttaa Vaasan kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Heikki Kaukoranta.