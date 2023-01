Korotuksia valtion myöntämiin yksityisteiden perusparannuavustuksiin

Lapväärtinjoen alaosalla nopeasti lisääntynyt virtaama sai jäät liikkeelle 15.1.2023 17:17:14 EET | Tiedote

Sateinen ja lauha sää on nostanut jokien vedenpintoja voimakkaasti Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Sään ennustetaan jatkuvan sateisena myös alkuviikon ajan. Vesi saattaa paikoin nousta ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle, jopa tavanomaisen tulvan tasolle ensi viikon puoliväliin mennessä. Virtaamien nousu on aiheuttanut paikoin myös jäiden liikkumista ja jäiden pakkaantumista suvantoihin. Vesi on noussut alavimmille pelloille.