Korpilahdelle suunnitteilla uusi S-market

Osuuskauppa Keskimaa osti maaliskuussa 2022 Korpilahden keskustassa sijaitsevan Kiinteistöosakeyhtiö Korpilahden Liiketalon. Kiinteistössä on aiemmin toiminut K-market ja viimeisimpänä vuokralaisena on toiminut Kukka- ja hautauspalvelu Päivänsini, joka on muuttanut uusiin tiloihin. Korpilahden Liiketalon kiinteistö on päätetty purkaa.

− Meillä on suunnitelmissa rakentaa purettavan kiinteistön paikalle uusi S-market. Uuden S-marketin suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Investoinnin eteneminen vaatii vielä Keskimaan hallituksen hyväksynnän ennen lopullista rakentamisen päätöstä, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen.

Keskimaan tavoitteena on kehittää ruokakaupan palvelukokonaisuutta Korpilahdella.

− Mikäli investointiesityksemme uuden S-marketin rakentamisesta hyväksytään, niin sen rakentaminen olisi mahdollista aloittaa jo tänä kesänä. Meillä on suunnitelmissa kasvattaa S-marketista myymäläpinta-alaltaan 1,5-kertainen nykyiseen S-markettiin verrattuna. Luonnollisesti myymälästä tulisi uuden konseptin mukainen ja energiatehokas S-market, avaa Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Mikko Lehtinen suunnitelmia.

Osuuskauppa Keskimaa tekee lopullisen päätöksen uuden S-marketin rakentamisesta Korpilahdelle kesäkuun 2023 aikana.