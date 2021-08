Korttelikonsertit ja Taidelahjat täyttävät kaupungin Juhlaviikkojen päätösviikonloppuna

Jaa

Helsingin juhlaviikkojen päätösviikonloppua juhlitaan 4.–5. syyskuuta ympäri kaupungin kymmenien Korttelikonserttien ja satojen Taidelahjojen voimin. Brian Enon näyttely Musiikkitalossa ja Taidehallin Aistit-kokonaisuus ovat koettavissa sunnuntaihin asti.

Helsingin juhlaviikkojen viimeisenä viikonloppuna eri puolille kaupunkia levittäytyvät Korttelikonsertit ilahduttavat jälleen helsinkiläisissä pihapiireissä. Viime kesältä tuttuja Korttelikonsertteja järjestetään entistäkin enemmän, kun pihoilla soi yhteensä 51 yllätyskeikkaa. Luvassa on niin kevyttä musiikkia kuin klassistakin yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa. Helsinkiläiset taloyhtiöt pääsivät toivomaan intiimejä keikkoja pihoilleen avoimen haun kautta kesäkuussa, ja ne on tarkoitettu valittujen pihojen asukkaille.

Myös viime kesänä suuren suosion saaneet Taidelahjat ilahduttavat tänä vuonna entistäkin laajemmin, kuin kolmena Helsingin juhlaviikkojen viikonloppuna jaetaan yhteensä noin tuhat vastaanottajilleen maksutonta taide-esitystä yhteistyössä OP:n kanssa. Kahtena aiempana festivaaliviikonloppuna helsinkiläiset ovat päässeet yllättämään läheisiään kohtaamisilla muun muassa sirkuksen, runouden, musiikin ja tanssin äärellä. Lisäksi Taidelahjoja on jaettu ikäihmisille kodeissa ja palvelutaloissa. Viimeisen viikonlopun Taidelahjojen tilaaminen käynnistyy tänään 30. elokuuta klo 12 osoitteessa taidelahja.helsinkifestival.fi.

Juhlaviikkojen päätösviikolla taiteesta pääsee nauttimaan myös Taidehallin ja Musiikkitalon näyttelyissä aina 5. syyskuuta saakka. Brian Enon 77 Million Paintings and other Audio-Visual Works -näyttely on esillä Musiikkitalossa talon aukioloaikoina. Musiikkitalon mediaseinällä esitettävä uusi Totnes-teos on nähtävissä päivittäin klo 18 ja sunnuntaina myös klo 14. Kino Regina esittää lisäksi Enon soundtrackeihin pohjautuvien elokuvien sarjan 31. elokuuta alkaen.

Niin ikään sunnuntaina päättyvä Aistit – Coming to Our Senses -nykytaidekokonaisuus Taidehallissa pohjautuu aistihavaintoihin ja kutsuu vastavuoroiseen suhteeseen ympäröivän maailman kanssa. Juhlaviikkojen ja neljän suomalaisen kulttuuri-instituutin luoman kokonaisuuden tilaustöihin kuuluvat muun muassa Terike Haapojan ja Dafna Maimonin teokset. Iltaisin klo 20.30 Taidehallin edustalta Temppeliaukiolle johdattaa vielä tämän viikon Kalle Nion ja Hans Rosenströmin ääni-installaatio Weaving, yearning, ja kulttuurikeskus Stoassa esitetään lisäksi Kid Kokon Katoaminen – passio.

helsinkifestival.fi