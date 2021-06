Koru, joka tunnistaa rytmihäiriöt – suomalainen, tekoälyyn pohjautuva innovaatio

Jaa

Heart2Save, Lumoava ja Suunto ovat kehittäneet ja tuoneet markkinoille Awario Gem EKG-korun, joka käyttäjän puhelimen kanssa mahdollistaa sairaalatasoisen EKG:n eli sydänsähkökäyrän mittauksen kotioloissa.

Awario Gem auttaa tunnistamaan neljä yleisintä rytmihäiriötä, joista vaarallisin on eteisvärinä. Eteisvärinä aiheuttaa vuosittain noin 4500 aivoinfarktia Suomessa. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen ja tuotteiden muotoiluun. Korun kuluttajahinta on 399 euroa.

Kuluttajille suunnattu Awario Gem on lääkinnällinen laite ja käynyt läpi saman vaativan prosessin kuin sairaaloissa käytettävät laitteet. Koru pystyy tarjoamaan luotettavan mittaustuloksen toisin kuin suurin osa hyvinvointilaitteisiin lisätyistä mittareista. EKG-mittauksessa käytetään Suunnon kehittämää Movesense-anturia.

EKG-seuranta tapahtuu puhelimeen ladattavan sovelluksen (IOS ja Android) avulla. Rytmihäiriön tunnistus tapahtuu tekoälyä hyödyntäen pilvipalvelussa, jonka jälkeen analysoitu mittaustulos ja EKG-raportti ovat luettavissa puhelimen sovelluksessa.

EKG-koruidean keksijä, Heart2Saven perustaja ja lääketieteen tohtori Helena Jäntti uskoo, että idea sai alkunsa, kun hän kohtasi ensihoitolääkärinä säännöllisesti aivoinfarktipotilaita, jotka sairastivat tietämättään eteisvärinää. Jäntti kertoo, että terveydenhuollon tulevaisuus on itse tapahtuvassa teknologia-avusteissa mittaamisessa, joka tapahtuu sairaalan seinien ulkopuolella.

- Heart2Saven tavoitteena on kehittää ratkaisuja lääketieteellisiin ongelmiin ja auttaa sitä kautta pelastamaan ihmishenkiä sekä alentamaan terveydenhuollon kustannuksia. Mukana kulkevan lääkinnällisen laitteen etuna on, että mittauksen voi tehdä juuri silloin kun oire on ja se auttaa tarvittaessa lääkäriä tekemään nopeasti hoitoon liittyviä päätöksiä.

Awario Gem EKG-korun muotoilusta on vastannut suomalainen Lumoava korubrändi. Muotoilu on selkeää skandinaavista tyyliä, ja siinä on kiinnitetty erityistä huomiota käytettävyyteen. Koru on helppokäyttöinen, miellyttävän tuntuinen ja esteettisesti kaunis. Tähän mennessä muotoilua on hyödynnetty hyvinvointiteknologioissa, kuten kelloissa, sormuksissa ja rannekkeissa, mutta lääkinnälliset laitteet ovat olleet vähemmän esteettisiä ja hankalia kuljettaa mukana. Awario Gem valmistetaan Suomessa ja materiaaleina ovat suomalainen luonnonkuitukomposiitti ja kierrätetty platinapinnoitettu hopea.

Lumoavalle tämä on ensimmäinen askel matkalla kohti teknologian ja korun yhdistämistä toisiinsa. Lumoava koruja valmistavan Saurum Osakeyhtiön toimitusjohtaja Mikko Pessi on tyytyväinen tuotekehitysyhteistyön lopputulokseen.

- On hienoa olla mukana kehittämässä teknologiaa, jolla voidaan tuoda lääketiede ihmisten arkeen ja näin myös pelastaa ihmishenkiä. Tällainen ratkaisu on ollut mahdollista kehittää vain yhdistämällä korkeatasoinen lääketiede, teknologia sekä muotoiluosaaminen.

Suunnon Movesense-yksikön johtaja Jussi Kaasinen kertoo, että projekti on ollut myös heille merkittävä:

- Yhteistyö Heart2Saven kanssa on ollut meille tärkeää lääkinnällisen hyväksynnän saamiseksi Movesense-anturille. Awario Gem on upea esimerkki innovaatiosta, joita kumppaniyrityksemme voivat toteuttaa avoimen Movesense-alustan pohjalta.





Awario Gem -koruja voi ostaa Awario.fi verkkokaupasta ja syyskuusta lähtien myös hyvin varustelluista kello- ja kultasepänliikkeistä ympäri Suomea.