Koruvalmistaja Pandora kaksinkertaisti verkkomyyntinsä IBM:n ratkaisuiden tukemana

Jaa

ARMONK, N.Y. – 29.6.2021: Maailman suurimpiin korubrändeihin lukeutuva tanskalainen Pandora onnistui luomaan yhtenäisen, yksilöllisemmän ja kohdennetun ostokokemuksen IBM:n ratkaisuiden avulla kaksinkertaistaen vuoden 2020 verkkomyyntinsä.



Vuosi 2020 on ollut haasteellinen monelle yritykselle ja koronapandemia on pakottanut tekemään suuria ja nopeita muutoksia selviytymisen varmistamiseksi. Yksi näistä yrityksistä on koruvalmistaja Pandora, joka joutui sulkemaan väliaikaisesti suurimman osan sen 2700 kivijalkamyymälästä. Investoinnit monikanavaisen verkkokaupan digitaalisiin ratkaisuihin, kuten virtuaalijonotukseen, tuotteiden virtuaalikokeiluun asiakaskokemuksen kehittämiseen, toimitusketjun sietokyvyn ja ketteryyden lisäämiseen sekä häiriöiden ja riskien minimoimiseen siivittivät Pandoran verkkokaupan menestykseen.



"Muutaman viime vuoden aikana olemme Pandorassa tehneet merkittäviä investointeja digitaaliseen asiakaskokemukseen ja kehittäneet datan hyödyntämistä. Olemme yhtenäistäneet, yksinkertaistaneet ja nykyaikaistaneet ratkaisujamme tuomalla digitaaliset ratkaisut ja myymäläteknologiat lähemmäksi toisiaan ja siten lähemmäs asiakasta", kertoo Jim Cruickshank Pandoran digitaalisen kehityksen ja vähittäiskaupan teknologiajohtaja.

Toimitusketjun automatisointi vahvisti asiakaskokemusta

Tärkeässä osassa tässä menestyksekkäässä muutoksessa olivat IBM Sterling Order Management -tilaustenhallintajärjestelmä, joka mahdollisti muutokset toimitusketjuun, tilausten automatisoinnin ja tehokkaat tuotteiden toimitukset sekä Salesforce Commerce Cloud -pilviratkaisu. Yksityiskohtainen näkymä tilauskantoihin sekä lähes reaaliaikainen varastonhallinta auttoivat Pandoraa saamaan entistä kokonaisvaltaisemman näkymän koko ketjuun kattaen myös verkkokaupan ja asiakaspalvelukeskuksen.



"Tavoitteemme on luoda mahdollisimman henkilökohtainen asiakaskokemus, jonka vuoksi olemme toteuttaneet massiivisia alustamuutoksia IBM Sterlingin ja Salesforce-pilviratkaisujen muodossa. Nämä mahdollistavat uudet digital first -kyvykkyydet, jotka ovat yksilöllisempiä, kohdennetumpia ja yhtenäisempiä läpi kaikkien kanavien ja markkinoiden."



Laajempi englanninkielinen tiedote osoitteessa:

https://newsroom.ibm.com/2021-06-21-Pandora-Boosts-Online-Sales-by-Transforming-Its-Global-Omnichannel-e-Commerce-with-IBM-Sterling-Supply-Chain-Software