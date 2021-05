Kosan Gas Finland Oy ostaa suomalaisen GasOne Oy -nestekaasuyhtiön

Kosan Gas

Kosan Gas on Pohjoismaiden johtavia nestekaasun jakelijoita. Neljässä maassa toimivien yritysten kautta Kosan Gas palvelee yli 5 000 yritysasiakasta Pohjoismaissa. Kosan Gas on ollut UGI Internationalin tytäryhtiö vuodesta 2010. UGI International kuuluu maailman johtaviin nestekaasun jakelijoihin; se on UGI Corporationin tytäryhtiö, joka toimii 17 Euroopan maassa ja joka palvelee noin 615 000 loppukäyttäjästä koostuvaa asiakaskuntaa. UGI International toimii useilla tavaramerkeillä, kuten AmeriGas, Antargaz, AvantiGas, DVEP Energie, Flaga, Kosan Gas ja UniverGas. Vuonna 2020 UGI International toimitti useilla toimialoilla – kuten kaupalliset ja teolliset markkinat, asuin-, maatalous-, autogas- ja aerosolimarkkinat – toimiville asiakkailleen 1,7 miljoonaa tonnia nestekaasua. www.kosangas.fi