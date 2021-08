Kosteusvauriokoulujen mikrobeilla vaikutusta oppilaiden hengitystieoireisiin – kosteusvaurioiden ja oireiden yhteys kuitenkin monisyinen

THL suosittelee koronarokotusta raskaana oleville – viruksen deltamuunnos on kasvattanut vakavan taudin riskiä odottavilla 12.8.2021 10:10:13 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee raskaana olevia ottamaan koronavirusrokotuksen. ”Koronaviruksen herkästi leviävä deltamuunnos on muuttunut myös Suomessa valtavirukseksi, ja siksi myös raskaana olevan riski saada tartunta on kasvanut. Tuoreen Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan deltamuunnos voi myös aiheuttaa raskaana olevalle vaikeamman taudin kuin aikaisemmat koronaviruksen muunnokset. Siksi suosittelemme koronarokotusta kaikille raskaana oleville”, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Anna Scherleitner. Raskauden aikaiset muutokset kehossa lisäävät odottavan äidin riskiä sairastua vakavasti, ja raskauden aikana saatu koronavirusinfektio voi myös lisätä ennenaikaisen synnytyksen todennäköisyyttä. Raskaus muuttaa elimistön immuunipuolustusta ja loppuraskaudessa kasvava kohtu painaa keuhkoja. Myös normaalisti sujuvassa raskaudessa verisuonitukosten riski kasvaa, ja koronavirustauti lisää tukosten riskiä entisestään. ”Rokotus on tehokas tapa torjua erityisesti vakavaa ko