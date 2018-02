Kotimaan Energian uusi Reilu valinta -palvelu on kotimaista energiaa ja hyviä tekoja suomalaisille yhdessä Brother Christmaksen kanssa

Kotimaan Energia tuo valikoimaansa Reilu valinta -lisäpalvelun, jonka valitsemalla kuluttajat saavat käyttöönsä 100-prosenttisesti uusiutuvaa, ympäristömerkittyä bioenergiaa Suomesta. Samalla Kotimaan Energia lahjoittaa jokaisesta Reilu valinta -sopimuksesta vuosittain viisi euroa Brother Christmas ry:lle.

– Haluamme tukea kotimaisuutta ja uusiutuvaa energiatuotantoa. Uskomme myös suomalaisten arvostavan täysin kotimaista energiavaihtoehtoa. Uusi Reilu valinta -palvelu takaa kuluttajalle ympäristömerkittyä ja 100-prosenttisesti Suomessa tuotettua energiaa, joka on tuotettu kotimaisella puu- ja metsähakkeella, hevosenlannalla ja biokaasulla, kertoo Kotimaan Energian tuotepäällikkö Kiti Ryytty.

Hyviä tekoja ympäri vuoden

Brother Christmas auttaa lahjoituksilla ja tempauksilla muun muassa vähäosaisten, vanhusten, veteraanien ja lapsiperheiden elämää. Kotimaan Energian asiakkaat ovat jatkossa entistä tiiviimmin mukana tekemässä hyvää Brother Christmaksen kanssa.



Jokaisesta Reilu valinta -sopimuksesta lahjoitetaan vuosittain viisi euroa Brother Christmas ry:lle. Lisäksi Kotimaan Energia tekee jatkossa kuukausittain hyväntekeväisyystempauksia Brother Christmaksen kanssa.

– Viime vuonna teimme Brother Christmaksen kanssa yhteistyötä, joka sai paljon myönteistä palautetta niin asiakkailtamme kuin henkilöstöltämme. Tästä syystä päätimme laajentaa yhteistyön myös tuotevalikoimaan. Kotimaan Energian henkilöstö osallistuu hyviin tekoihin, joista kerromme muun muassa verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Kotimaan Energian markkinointijohtaja Nina Kareinen-Kippo.

– Avuntarvitsijoita on Suomessa todella paljon. Yhteistyössä Kotimaan Energian kanssa voimme laittaa hyvän energian kiertämään entistä vahvemmin tänä vuonna, sanoo tuusulalainen perheenisä Ari Koponen, joka tunnetaan paremmin Brother Christmaksena.

Yhteistyön ja hyvän työn tukemiseksi Kotimaan Energia lahjoittaa Brother Christmakselle vuoden ilmaiset sähköt. Reilu valinta -lisäpalvelu lanseerataan keskiviikkona 7.2. ja sen voi liittää jokaiseen Kotimaan Energian sähkötuotteeseen.

Kotimaan Energia tarjoaa mutkatonta sähköä kilpailukykyiseen hintaan kaikkialle Suomeen. Kotimaan Energian lisäpalveluilla sähkösopimukseen saa uusiutuvaa, alkuperävarmennettua energiaa. Kotimaan Energia Oy on osa Hafslundin Markets-liiketoiminta-aluetta, jolla on yli miljoona sähköasiakasta Pohjoismaissa. Suomessa Kotimaan Energialla on yli 130 000 asiakasta. www.kotimaanenergia.fi

Brother Christmas on perheellinen ja yrittäjätaustainen isä Uudeltamaalta. Brother Christmasin tarkoituksena on auttaa hädässä olevia, toteuttaa unelmia, tuoda hyvää mieltä ja saada ihmiset tekemään asioita pelkän puhumisen sijaan. Vuonna 2015 perustettu, tavallisen perheenisän käynnistämä liike on tehnyt yhteistyötä niin yksityisten ihmisten kuin isojen pörssiyritystenkin kanssa. Yrityksille Brother Christmas tarjoaa läpinäkyvän hyväntekeväisyyskonseptin.Brother Christmaksen työtä voit seurata Facebookissa ja osoitteessa www.brotherchristmas.fi