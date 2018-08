Kotimaan kasvissadot parhaimmillaan

Helteet ja kuivuus ovat leimanneet kuluvaa avomaan kasvisten satokautta. Satoa on viljelijöiden kovan työn ansiosta kuitenkin nyt monipuolisesti saatavilla. Kasvistarjontaan kannattaa tarttua ja valita nyt jos koskaan nimenomaan lähellä tuotettua.

Pahimmin kuivuudesta ovat kärsineet Varsinais-Suomen ja Uudenmaan rannikkoalueet. Sateet ovat jääneet hyvinkin paikallisiksi jopa saman tilan eri peltolohkoilla. Viljelijät ovat pelastaneet kasvikset kuivuudelta sadettamalla kasvustoja lähes tauotta. Joissain paikoin kasteluvesialtaat ovat jopa tyhjentyneet. Tilanne on ollut hieman parempi esimerkiksi Hämeessä ja Savossa, jossa sadetta saatiin paikoitellen sekä heinäkuun alussa että lopussa.

Erityisesti salaatteja on täytynyt kastella ahkerasti runsaalla vedellä. Laadun eteen on tehty kaikki voitava. Kuivuudesta kärsivä salaatti, kuten jäävuorisalaatti, jää helposti kevyen höttöiseksi. Kuivuus on hankaloittanut kaikkien kasvisten sadon ajoituksia. Kausi alkoi kaksi viikkoa etuajassa. Monia elokuun kasviksia jouduttiin korjaamaan jo heinäkuussa. Kuumuus saa aikaan, että esimerkiksi parsakaali alkaa avata kukkanuppujaan. Kukkakaalisadot ovat valmistuneet tänä vuonna tasaiseen tahtiin.

Ei unohdeta kaalia

Viljelijöiden huolenaiheeksi muodostuivat kesän keräkaalit. Kesäkuun varhaiskaalikauden jälkeen kuluttajat unohtivat kaalin ja heinäkuussa kesäkaalin kysyntä on jäänyt vaatimattomaksi. Kuuman kesän hyötyjiä lienevät kesäkurpitsa, avomaan kurkku ja maissi. Ne ovat kasvaneet kastelun ansiosta helteessä hyvin. Kuluttajien toivottaisiin tarttuvan nyt näihin kasviksiin tuontituotteiden sijaan.

Loppukesän riesaksi ilmestyivät salaatti-, herne-, härkäpapu-, kumina- ja öljykasvipelloille gammayökkösen toukat, joille vihreät, mehevät lehdet maistuvat. Tuholainen on aiheuttanut satotappioita varsinkin Itä-Suomessa, jonne sitä tuulen mukana on idästä levinnyt. Vastaavaa invaasiota ei ole pitkään aikaan nähty, eikä kyseinen toukka Suomessa talvehdi. Tuhot ovat erikoiskasviviljelmillä isot.

Työtä laadun hyväksi tauotta

Kasvissadon tuottamisessa työllistävintä on ollut kastelu, mutta lisäksi kuiva alkukausi vaikeutti taimien kasvua. Osa kasvustoista jopa jouduttiin kesä-heinäkuun vaihteessa laittamaan nurin ja aloittamaan kaikki alusta. Varsinaisia kasvitauteja, esimerkiksi harmaahometta, on esiintynyt kuivuuden takia tavallista vähemmän. Positiivisena piirteenä voi mainita myös sen, että aurinko on antanut kasviksiin, varsinkin marjoihin, runsaasti makua.

Juuresten kasvu on edennyt kuivuuden takia melko hitaasti. Nyt odotetaan sateita maltilliseen tahtiin elo- ja syyskuulle, jotta kasvu etenisi tasaisesti. Rankkasateet eivät ole suotavia, koska silloin juurekset ja perunat halkeilevat. Elokuussa viilenevät yöt tekevät kasviksille hyvää. Omenasato vaikuttaa lupaavalta. Omenat täydentävät hienosti sadonkorjuun kasvistarjontaa.

Nautitaan kasviksista

Kasviskokkaus on nyt helppoa, kun kaikki on vasta valmistunutta, värikästä ja rakenteeltaan mehevää. Kannattaa tarttua juureksiin, erilaisiin sipuleihin, myös kotimaiseen tuoreeseen valkosipuliin, rapsakkoihin kaaleihin ja salaatteihin, tuoreisiin papuihin, kesäkurpitsaan, avomaan kurkkuihin, maissiin ja kaikkeen, mitä sadonkorjuu nyt tarjoaa. Monet peruskasvikset ovat palaamassa taas arvoonsa. Maalaiskeittiön aidot maut tavoittaa, kun valitsee lähellä tuotettuja, laadukkaita kasviksia.

Sadonkorjuuviikkoja vietetään koko maassa viikoilla 33 ja 34 (13.–26.8.). Osallistuminen viikkoihin tarkoittaa kotimaisten kasvisten monipuolista käyttämistä mahdollisimman runsaasti ja värikkäästi.

Lisätiedot: kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen, MTK ry, puh. 0400 544 728

Kokeillut ruokaohjeet ja kuvat:

Kesäkaalisalaatti

Kasvisseljanka

Lehtikaalisipsit

6 lehtikaalin lehteä (120 g)

½ tl suolaa

2 rkl rypsiöljyä

Huuhtele kaalinlehdet, valuta ja kuivaa. Revi kaalinlehdet sopiviksi suupaloiksi ilman ruoteja. Mausta suolalla ja lisää öljy. Kääntele käsin niin, että jokainen pala saa öljyä pintaansa molemmin puolin.

Paista 175-asteisessa uunissa 10 minuuttia. Tarjoa sormiruokana tai vaikka sosekeiton tai salaatin päällä.

Ohje Pirjo Toikkasen kirjasta Rouva Kasviksen parhaat (Otava 2017)