Kotimainen design-brändi Woodio uudistuu ja keskittyy nyt kuluttajiin

Suomalainen design kylpyhuonekalusteiden valmistaja Woodio on tehnyt suuren muutoksen tuotevalikoimaansa, ja yhtiö tähtää nyt kasvuun kuluttajamarkkinoilla. Tavoitteena on saada yhtiön kehittämä uudenlainen puumateriaali pysyväksi osaksi suomalaisten kylpyhuoneita.

Aikaisemmin projektimyyntiin keskittynyt Woodio on käyttänyt pandemian aiheuttamaa turbulenssiaikaa hyväkseen uudistamalla tuotevalikoimansa kuluttajaystävällisemmäksi. ”Ammattilaisasiakkaita varten suunniteltu tuotevalikoimamme on ollut erittäin suuri, ja se on sisältänyt satoja tuotevariaatioita - tarkalleen yli 900. Kuluttajille halusimme tehdä selkeän, haluttavan ja tyylikkään valikoiman, joka helpottaa omaa kotia rakentavien ja remontoivien elämää ainakin kylpyhuoneiden osalta.” kertoo Woodion toimitusjohtaja Petro Lahtinen.

Tänään lanseerattava uusi Woodio-tuotevalikoima muodostuu kahdesta mallistosta - Core ja Northern Elements. Kuluttajaystävällinen Core-mallisto koostuu Woodion tuotevalikoiman malleista kolmessa kauniissa pohjoisen luonnon inspiroimassa värissä. Natural - luonnollinen haapapuu, Polar - lämmin valkoinen, Char - ylellinen hiilenmusta. Hinnat alkaen 399€. Woodio Northern Elements on kuratoitu mallisto ylellisiä ja tyylikkäitä sävyjä, jotka saavat inspiraationsa pohjoisen luonnon elementeistä - Moss, Stone, Clay, Berry, Root, Arctic, Natural Birch 6mm, Natural Aspen 5mm. Hinnat alkaen 699 €.

Valikoimauudistuksen ohella, yhtiö lanseeraa tänään myös kaksi täysin uutta tuotetta sekä uuden värin. Unit80 on allaskaapin päälle asennettava pesuallas, joka on yhteensopiva useimpien kalustevalmistajien (mm. Topi-keittiöt ja IKEA) allaskaappien kanssa. Hook on Woodio® materiaalista valmistettu pyyhekoukku, joka toimii myös vetimenä. Uusi väri Polar on asiakkaiden kauan odottama valkoinen vaihtoehto klassiselle kylpyhuoneen valkoiselle altaalle. Lämpimän valkoinen Polar on Woodion vuoden väri 2021, ja se on osa uutta Woodio Core -väripalettia.

Uusi Woodio-tuotevalikoima pysyy uskollisena yhtiön suunnittelufilosofialle – kestävää skandinaavista toiminnallisuutta, jossa ympäristöystävällinen vedenkestävä puumateriaali on muotoilun keskiössä. Iskun kestävä ja täysin vedenpitävä Woodio® materiaali on innovatiivinen yhdistelmä massiivipuuta ja hartsia. Materiaali toimii samalla CO2-varastona. Pesualtaan tullessa elinkaarensa päähän, sen voi polttaa energiajätteenä eikä se päädy kaatopaikalle.

”Tavoitteemme on tulla yhdeksi maailman johtavista ekobrändeistä, ja hidastaa ilmastonmuutosta korvaamalla mm. keramiikkaa lähes hiilineutraalilla Woodio® puukomposiittimateriaalilla. Siksi meille on todella tärkeää ja myös motivoivaa tuoda uusia tuotteita markkinoille.” Petro Lahtinen lisää.

Woodio-tuotteet valmistetaan Suomessa yhtiön omalla tehtaalla, Helsingissä, lähes hiilineutraalia valmistusprosessia hyödyntäen. Woodio tuotannon hiilijalanjälki on saatu huomattavan pieneksi, yhtiön kehittämän tuotantoteknologian avulla sekä hyödyntämällä pääasiassa biopohjaisia raaka-aineita. Tuotteiden valmistuksessa ei käytetä lainkaan vettä eikä prosessi vaadi energiaa kuluttavia vaiheita, toisin kuin keramiikan polttaminen. Woodio pesualtaan hiilijalanjälki on 80% pienempi verrattuna vastaavan kokoiseen keraamiseen altaaseen.

Lisätiedot

Petro Lahtinen, CEO & Founder, Woodio, tel. +358 50 581 1033

Mervi Laakso-Leppänen, Brand Manager, Woodio, tel. +358 50 410 9598