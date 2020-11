Kotimainen innovaatio AIRI torjuu viruksia ja puhdistaa sisäilmaa

Suomalainen sisäilma-asiantuntijayritys Mecastep Oy on kehittänyt ainutlaatuisen konseptin sisäilman kokonaisvaltaiseen puhdistukseen. Airi-ilmahygienian palvelu voi auttaa myös koronaviruksen ja infektioiden torjunnassa, koska haitallisten mikrobien poistaminen ilmasta kuuluu sen keskeisiin tehtäviin.

Airin toiminta perustuu teknologisiin ratkaisuihin, joita on kehitetty yhteistyössä VTT:n ja yliopistojen kanssa. Kolmivaiheinen palvelu käsittää riittävän ilmanvaihdon varmistamisen sekä virusten, bakteerien ja mikrobien poistamisen sisäilmasta. Siten konseptissa huomioidaan myös tilojen yksilölliset tarpeet.

“Kun esimerkiksi liiketilojen ilmahygienia on parhaalla tasolla, voidaan mahdollista infektioriskiä ilmassa leviävien virusten osalta pienentää merkittävästi,” Mecastep Oy:n operatiivinen johtaja Mika Iivonen kertoo.

Kuntien remonttibudjetit kuriin Airin avulla?

Puhdas sisäilma on oleellinen osa hyvinvointiamme. Airi-ilmahygieniaan kuuluvia teknologioita on käytössä jo lukuisissa päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa, kuten myös toimistoissa ja virastoissa ympäri Suomen.

“Esimerkiksi kouluja vaivaavat sisäilmaongelmat voisi osin ratkaista Airin avulla, jolloin kuntia taloudellisesti kuormittavilta ja raskailta remonteilta vältyttäisiin,” operatiivinen johtaja Mika Iivonen jatkaa.

Airin teknologisten ratkaisujen hyödyt on havaittu myös Kiinassa, jonne Mecastep Oy on vienyt Sterimat-ilmanpuhdistuslaitteita ehkäisemään koronavirustartuntoja. Laite poistaa viruksia ja haitallisia mikrobeja sisäilmasta UV-C-säteilyllä. Kiinan Punainen Risti sai neljä Sterimat-laitetta lahjoituksena Mecastep Oy:ltä helmikuussa 2020.

Airi pitää huolta K-Citymarket Lahti Paavolan sisäilmasta

Airi on havaittu toimivaksi sisäilman puhdistajaksi ja raikastajaksi myös K-Citymarket Lahti Paavolassa. Kaupan kahvila-viinibaarissa sekä työntekijöiden toimistossa ja taukotiloissa on käytössä ilmanpuhdistimia ja esimerkiksi asiakas-wc:ssä bipolarisaariseen ionisointiin perustuvia laitteita.

Kauppias Petri Putila kertoo olevansa tyytyväinen palvelun asiakaslähtöisyyteen sekä liiketilojensa parantuneeseen ilmanlaatuun: “Asiakkaat ja työntekijämme ovat kiitelleet, että kaupassamme on raikkaampi ilma kuin aiemmin ja helppoa hengittää,” Putila kertoo.

“Meille on tärkeää tehdä kaikkemme turvallisen asiakaskokemuksen saavuttamiseksi myös haastavan koronapandempian keskellä ja Airi on yksi osa näitä toimenpiteitä. Samalla turvallisen työympäristön varmistaminen on tärkeää. Voin suositella Airia muillekin! Olemme tyytyväisiä palveluun,” Putila kiittelee.