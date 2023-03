Kotimainen kirjautumispalvelu Sinuna on nyt käyttövalmis – luotettava ja turvallinen vaihtoehto niin yrityksille kuin kuluttajillekin

Kotimainen, salasanat korvaava kirjautumispalvelu Sinuna on nyt valmis. Palvelu toimii läpinäkyvästi ja käsittelee henkilötietoja aina vähintään lakien ja asetusten mukaisesti, mikä tekee siitä poikkeuksellisen.

Sosiaalisen median palveluita tarjoavat yritykset, hakukonejätit ja netin mainosverkostot seuraavat käyttäjien liikkeitä ja haalivat valtavasti erilaista tietoa. Käyttäjien profilointi on miljardibisnes, johon yksittäisellä käyttäjällä on yleensä hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Sinuna on kuluttajille luotettava ja turvallinen vaihtoehto. Se mahdollistaa pääsyn moneen sisältöön ja palveluun yhdellä kirjautumisella, turvallisesti ja ilman salasanoja. Henkilötietoja ei myydä tai luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön missään tapauksessa, käyttäjästä kerätään aina vain tarvittavat tiedot ja käyttäjä tietää jatkuvasti, miten hänen tietojaan käsitellään ja säilytetään.

“Sinuna ei seuraa käyttäjien toimintaa verkossa eikä kerää turhaan ylimääräistä dataa. Tietoa kerätään ainoastaan perustietojen verran – tällä hetkellä tarvitaan vain sähköposti – ja sekin luovutetaan vain kirjautumisen mahdollistamiseksi ja käyttäjän luvalla”, kertoo Suomen Tunnistautumisosuuskunnan toimitusjohtaja Mikko Nurmi.

Datan hyödyntäminen entistä tiiviimmäksi osaksi yritysvastuuta

Sinunan avulla yritykset voivat järjestää asiakkaiden tai kuluttajien kirjautumisen yrityksen palveluihin vastuullisesti. Se on hyvä vaihtoehto esimerkiksi Google- tai Facebook-kirjautumiselle.

“Tänään Sinunan kautta pääsee kirjautumaan muun muassa Ylen ja Alma Median digitaalisiin palveluihin, ja kevään mittaan Sinuna-kirjautumisen piiriin liittyy uusia palveluita. Sinuna tarjoaa yrityksille erinomaisen mahdollisuuden parantaa kirjautumiskokemusta, lisätä kirjautunutta käyttöä ja profiloitua vastuulliseksi ja yksityisyyttä kunnioittavaksi toimijaksi”, Nurmi jatkaa.

Sinunaa käyttävät yritykset turvaavat käyttäjien yksityisyyden kirjautumisen yhteydessä ja varmistavat, ettei tietoja vuodeta kolmansille osapuolille. Sinunan taustalla on kuitenkin myös isompi yhteiskunnallinen tavoite tehdä datan hyödyntämisestä entistä tiiviimpi osa yritysvastuuta.

“Sinuna-palvelu on tärkeä avaus suomalaisilta mediataloilta. Kuten olemme Sitran Digivalta-selvityksessäkin nostaneet esille, yritysten on aika ottaa datan hyödyntäminen osaksi yritysvastuun kehittämistä. Sinuna on esimerkki suomalaisesta edelläkävijyydestä ja reilun datatalouden mukaisesta ajattelusta, jossa arvostetaan asiakkaan yksityisyyttä ja tietosuojaa”, kertoo Sitran Reilu datatalous -teeman johtaja Kristo Lehtonen.

Sitran keväällä 2022 julkaistu Digivalta-selvitys tutki testiryhmän avulla minkälaista dataa käyttäjistä kerätään erilaisista verkkopalveluista. Selvityksen tavoitteena oli kehittää tulosten pohjalta ratkaisuja reilumman ja kestävämmän datatalouden saavuttamiseksi. Sitra on ollut mukana rahoittamassa Sinuna-hanketta osana Reilu datatalous -teemaansa.

Voittoa tavoittelematon Suomen Tunnistautumisosuuskunta perustettiin syyskuussa 2021. Osuuskuntamalli on mahdollistanut uudenlaisten palvelukokemusten kehittämisen kustannustehokkaasti ja vastuullisesti. Perustajajäsenet ovat Yleisradio, Alma Media, Nixu ja Ioxio.