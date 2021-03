Kotimainen luonnonkosmetiikkasarja Taiga Cosmetics on saanut arvostetun COSMOS Natural -sertifioinnin

Vuosikymmenten ajan Frescon Oy on tunnettu vastuullisena kotimaisena terveys- ja hyvinvointituotteiden kehittäjänä sekä niiden laadukkaana valmistajana. Maaliskuussa 2021 Frescon tuo markkinoille COSMOS Natural -sertifioidun ihonhoitosarjan, joka kehitetty ja valmistettu Suomessa. Sarja sisältää yhteensä 18 kasvojen premium-tason hoitotuotetta. Tuotteet on kehitetty kolmelle eri ihotyypille: All Skin Types, Anti-Age ja Sensitive. Tuotteiden teho pohjautuu pääasiassa Lapin puhtaasta luonnosta saatuihin aktiiviaineisiin.

SERTIFIOITUA LAATUA

Sertifioidun luonnonkosmetiikan kysyntä on kasvussa, sillä kuluttajat ovat yhä tietoisempia tuotteiden sisältämistä raaka-aineista sekä tuotteiden vaikutuksista ympäristöön. TAIGA-luonnonkosmetiikalle on myönnetty COSMOS Natural -standardin mukainen sertifiointi. Sertifikaatti takaa, että tuote täyttää luonnonkosmetiikan kriteerit mm. raaka-aineiden, tuotannon, pakkausten, eettisyyden ja ympäristöystävällisyyden osalta. Vuosien tuotekehitystyön taustalla on ammattitaitoinen asiantuntijatiimi kosmetiikkakehitys-, biotekniikka- ja turvallisuusasiantuntijoita. TAIGA-tuotteet valmistetaan uusimmalla tekniikalla Suomessa.Laadun takeena on lisäksi laatujärjestelmä, joka kattaa myös lääkinnällisten laitteiden ja terveydenhuollon tuotteiden valmistusta. Laadunhallintajärjestelmä perustuu ISO 22716 (Cosmetics GMP) ja ISO EN 13485 standardeihin. Yrityksen ympäristöjärjestelmä pohjautuu ISO 14001 standardiin. LUONNON TEHOAINEIDEN RUNSAUS Tuotteiden tehoaineina on käytetty pohjoisen luonnon marjojen, kuten puolukan, mustikan ja tyrnin siemenöljyjä. Lisäksi tuotteissa on käytetty puiden: mänty, kuusi ja koivu, arvokkaita uutteita. Tehoaineet sisältävät runsaasti ravinteita ja antioksidantteja. Teho perustuu Lapin erityiseen ilmastoon, arktisiin talviin ja valoisiin kesiin. Kasvit täyttyvät intensiivisesti ravinteista kesän ympärivuorokautisessa valossa selvitäkseen arktisesta talvesta. Tuotteissa on mukana paljon myös muita ihonhoidon ihmeitä, kuten PHA-, C-vitamiini- ja pakuri. Pakuri on nyt mukana ensimmäistä kertaa kasvovoiteessa sertifioidussa luonnonkosmetiikassa. Tuotteet ovat vegaanisia, sillä ne eivät sisällä eläinperäisiä ainesosia.



UUTUUSTUOTTEET Taiga Kasvovesi kaikille ihotyypeille (Taiga Face Toner All Skin Types), 150 ml, suositushinta 21,90euroa. Taiga Puhdistusgeeli kaikille ihotyypeille (Taiga Cleansing Gel All Skin Types), 150 ml,suositushinta 22,90 euroa. Taiga Meikinpoistoaine kaikille ihotyypeille (Taiga Makeup Remover All Skin Types), 100 ml, suositushinta 20,90 euroa. Taiga 24 H Voide kaikille ihotyypeille (Taiga 24 H Cream All Skin Types), 50 ml, suositushinta 37,90 euroa. Taiga Hoitoöljy kaikille ihotyypeille (Taiga Beauty Oil All Skin Types), 30 ml, suositushinta 36,90 euroa. Taiga Savinaamio kaikille ihotyypeille (Taiga Clay Mask All Skin Types), 75 ml, suositushinta 23,90 euroa. Taiga Hoitovesi herkälle iholle (Taiga Beauty Essence Sensitive), 100 ml, suositushinta 20,90 euroa. Taiga Puhdistusemulsio herkälle iholle (Taiga Cleansing Milk Sensitive), 150 ml, suositushinta 23,90 euroa. Taiga 24 H Voide herkälle iholle (Taiga 24 H Cream Sensitive), 50 ml, suositushinta 37,90 euroa. Taiga Silmänympärysvoide herkälle iholle (Taiga Eye Cream Sensitive), 15 ml, suositushinta 22,90 euroa. Taiga Eliksiiriseerumi herkälle iholle (Taiga Elixir Serum Sensitive), 30 ml, suositushinta 29,90 euroa. Taiga Pakuri-Yövoide herkälle iholle (Taiga Chaga Night Cream Sensitive), 50 ml, suositushinta 42,90 euroa. Taiga Puhdistusöljy ikääntyvälle iholle (Taiga Cleansing Oil Anti-Age), 100 ml, suositushinta 20,90 euroa. Taiga 24 H Voide ikääntyvälle iholle (Taiga 24 H Cream Anti-Age), 50 ml, suositushinta 39,90 euroa. Taiga Silmänympärysvoide ikääntyvälle iholle (Taiga Eye Cream Anti-Age), 15 ml, suositushinta 27,90 euroa. Taiga C-vitamiiniseerumi ikääntyvälle iholle (Taiga Vitamin C Serum Anti-Age), 30 ml, suositushinta 33,90 euroa. Taiga Hoitoöljy ikääntyvälle iholle (Taiga Beauty Oil Anti-Age), 30 ml, suositushinta 39,90 euroa. Taiga PHA-Yövoide ikääntyvälle iholle (Taiga PHA Night Cream Anti-Age), 50 ml, suositushinta 41,90 euroa.

