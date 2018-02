Kotimainen vuokramökki kasvattaa suosiotaan hiihtolomakohteena

Yhä useampi viettää talvilomansa kotimaassa, vuokrattavassa loma-asunnossa. Suosituimpia ovat pohjoisen matkailukeskusten läheisyydessä olevat vuokramökit ja -huoneistot.

Mielikuva suomalaisten hakeutumisesta perheen kesken lumen peittämälle mökille koulujen talvilomaviikon ajaksi pitää edelleen vahvasti paikkansa. Lomalla halutaan mökkeillä. Nauttia lumisesta luonnosta hiihtäen ja lasketellen, illan päätteeksi rentoutuen ja hyvällä ruoalla herkutellen, läheisimpien kanssa vuokramökissä tai -huoneistossa aikaa viettäen.

Lomailu vaivattomasti valmiissa kohteessa kiehtoo yhä useampaa. Lomarenkaan operatiivinen johtaja Juha Purhonen kertookin, että helmi-maaliskuun 2018 vuokramökkien varaukset ovat lisääntyneet lähes kaksikymmentä prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Vuosikymmenten takaisiin mielikuviin verrattuna vuokrattavien loma-asuntojen varustelutaso on parantunut huimasti. Nyt lomaillaan kaikin mukavuuksin. Talviasuttavia kohteita on Lomarenkaan tarjonnassa yli 3300. Näistä neljännes on vielä vapaana koulujen hiihtolomien aikaan. Myös alle viikon varauksia on mahdollista tehdä ja tätä hyödynnetäänkin yhä useammin.

Erityisesti matkailukeskusten läheisyydessä olevat lomamökit ovat suosittuja. Keskuksiin vetävät monenlaiset aktiviteetit kelkkasafareista lumiveistosluolien taideteoksiin. ”Suosituimmat kohteemme ovatkin pohjoisessa, Levillä on enää yksittäisiä hajapaikkoja saatavilla”, kertoo Purhonen. ”Ylläksenkin varaustilanne on kasvanut yli 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna”, hän jatkaa. Viikon loma hyvätasoisessa vuokramökissä tai -huoneistossa maksaa tuhannen euron molemmin puolin.

Myös keskusten ulottumattomissa sijaitsevat talviasuttavat rantamökit kiehtovat. Koska koko Suomen lumitilanne on hyvä ja tullee säilymään runsaana myös talvilomien ajan, monet etsivät lomamökkinsä lähempää. Purhonen kertoo, että alle 250 kilometrin etäisyydellä kotoa löytyy ympäri Suomen vielä hyvin lomakohteita. Hämeen alueelta voi saada jopa alle 200 eurolla muutaman vuorokauden mökkeilyloman.

Venäläisten asiakkaiden määrä on hienoisessa kasvussa, mutta ei vielä yllä aikaisempien vuosien tasolle. Talvilomien varauksista yli 90 prosenttia on suomalaisten tekemiä, kertoo Purhonen. Osaamme arvostaa upeaa maatamme ja sen tarjoamia mahtavia mökkeilymahdollisuuksia.