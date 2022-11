Kotimaisema-lehti ja Vaisalan vuosikertomus palkittiin vuoden parhaina medioina – organisaatioiden sisällöissä korostuvat nyt journalistiset piirteet

Vuoden 2022 Oma Media -kilpailun voiton veivät eri kategorioissa kisanneet Asuntosäätiön Kotimaisema-lehti sekä Vaisalan vuosikertomus. Vaisalan vuosikertomus voitti vuosikertomusten kisan tyylikkäällä, huolellisesti tehdyllä ja helposti lähestyttävällä sisällöllään. Sisällöstä välittyy vakuuttavalla tavalla sitoutuminen kestävään kehitykseen, jonka lisäksi tuomaristo ihastui kokonaisuutta tukevaan upeaan grafiikkaan.

Kotimaisema-lehteä tuomaristo kiittelee erityisesti korkeatasoisesta, selkeästä ja ajankohtaisesta sisällöstä, joka on laadukkaasti rakennettu. Lehdestä välittyy kodikas tunnelma ja inhimillinen ote, ja sen visuaalinen ilme on pienintä yksityiskohtaa myöten hiottu.

Oma Media -arviossa oli mukana tänä vuonna verkkosivuja, lehtiä ja podcasteja. Vuosikertomukset kisasivat omassa sarjassaan. Tuomariston puheenjohtajan Raine Tiessalon mukaan laadukkaimmille medioille yhteistä on se, että ne lähestyvät omaa aihealuettaan monipuolisesti ja rehdisti.

– Olen ilahtunut siitä, että yhä useampien organisaatioiden viestinnässä ja sisällöissä on journalistisia piirteitä. Uskottavuus ja merkityksellisyys vahvistuu, kun aiheita lähestytään laajemmin kuin omasta kapeasta näkökulmasta ja organisaation toiminta kytketään osaksi laajempaa yhteiskunnallista kontekstia, Tiessalo sanoo.

– Organisaatioiden on yhä tarkemmin mietittävä, mikä heidän toiminnassaan on totta ja aidosti merkityksellistä. Koko viestintä on rakennettava sen varaan. Ylisanojen ja tietoisen yksisilmäisyyden aika on ohi, mikä on hyvä uutinen vastuullisille viestijöille, Tiessalo jatkaa.

Kunniamaininnat SOK:lle, Ifille, Suomen asianajajaliitolle ja Fingridille

Tuomaristo antoi kunniamaininnat neljälle medialle.

SOK:n Ässä-lehti sai kunniamaininnan taitavasti toimitetusta lehdestä, joka tavoittaa laajan kohderyhmänsä runsaalla, puhuttelevalla ja monipuolisella visuaalisella tarjonnalla.

Ifin Pikakahvit-podcast ansaitsi kunniamaininnan sen rohkeasta ja raikkaasta avauksesta sisäisen viestinnän mediana. Tuomariston mukaan laadukas media on tarttunut uuteen ilmiöön ja toteuttanut sen leikittelevällä otteella.

Suomen asianajajaliiton Advokaatti-verkkolehti sai kunniamaininnan ajankohtaisen, merkityksellisen ja arvopohjaisen sisällön luomisesta laadukkain journalistisin keinoin.

Fingrid-lehden kunniamaininta tuli erinomaisesta graafisesta ilmeestä sekä mainiosta konseptista, joka onnistuu tekemään haastavistakin sisällöistä helposti lähestyttäviä.

Vuosikertomuksista kunniamaininnat Fingridille ja Sitowiselle

Tuomaristo antoi kunniamaininnat kahdelle vuosikertomukselle.

Fingridin vuosikertomus sai kunniamaininnan laadukkaasta ja täsmällisestä sisällöstä, josta käy ilmi Fingridin rooli sähkömarkkinoiden toiminnan edistäjänä, rakentajana ja ylläpitäjänä.

Sitowisen vuosikertomus sai kunniamaininnan eloisasta ja ymmärrettävästä sisällöstä, jossa näkyy journalistinen ja vastuullinen ote.

Seuraava Oma Media käynnistyy jälleen keväällä – ulkopuolinen arvio kehittää aina eteenpäin

Oma Median voittajat ja kunniamainintojen saajat palkittiin Media-aamu-tilaisuudessa Musiikkitalossa 25.11.2022.

ProCom Oy:n johtaja Miia Rosenqvist kertoo, että vuoden 2022 arviossa oli mukana yhteensä 29 mediaa.

– Arvioon ja kilpailuun osallistutaan, koska medioiden tekijät haluavat saada ulkopuolisen asiantuntija-arvion mediasta, sen vahvuuksista ja kehittymisalueista. Tietysti organisaatioita kiinnostaa myös, miten oma media pärjää suhteessa muihin, Rosenqvist kertoo.

Tänä vuonna Oma Mediassa nousi esiin sisältöjen ja visuaalisuuden kokonaislaatu.

– Viestinnän ammattilaiset ovat kiinnostavan kehityksen äärellä. Kova kilpailu mediasisällöistä haastaa tekijöitä myös organisaatiomedioiden puolella. Tarjontaa on niin runsaasti joka puolella, että uudistumiskyky, sisältöjen laadukkuus ja rohkeus nousevat keskiöön. Mediasisällöistä haetaan entistä enemmän juuri itseä kiinnostavaa, puhuttelevaa ja yllättävääkin sisältöä, johon algoritmit tarjonnallaan eivät aina kykene, tästä syystä printti pitää edelleen pintansa, uskoo Rosenqvist.

Oma Media -tuomaristoon kuuluivat Perheyritysten liiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Raine Tiessalo, Brunnen Communicationsin johtava konsultti Terttu Sopanen, Goforen palvelumuotoilija Kaisa Alapartanen, Dog Designin perustajaosakas ja AD Petri Salmela, Itä-Suomen yliopiston professori ja Aalto-yliopiston vieraileva professori Hannu Ojala, Suomen Podcastmedian Senior Advisor Juhani Pajunen, Communikén perustaja ja vastuullisuusviestinnän valmentaja Heidi Korva ja FitComm Oy:n kestävän kehityksen ja vastuullisuuden asiantuntija ja toimitusjohtaja Riikka Rantakari.