Kotimaiset elämyspalvelut kiinnostavat korona-aikana

Villi Pohjola on majoitusta, aktiviteetteja ja ohjelmapaketteja tarjoava yritys, joka palvelee sekä itsenäisiä matkailijoita, ryhmiä, kokous- ja insentiiviseurueita sekä matkanjärjestäjien asiakkaita. Olemme ylpeitä nopeudestamme ja joustavuudestamme, ja omistautunut tiimimme tekee aina parhaansa järjestäessään asiakkaillemme unohtumattomia elämyksiä. Villi Pohjolan toimipisteet sijaitsevat Rovaniemellä, Levillä, Nurmeksessa ja Tahkolla. Villi Pohjola on osa Lomarengas-konsernia.

Vuonna 1967 perustettu Lomarengas Oy on Suomen vanhin ja suurin vuokramökkien välittäjä. Edustettuna on liki 4000 vuokramökkiä, huvilaa ja huoneistoa. Kaikki kohteet on laatutarkastettu ja luokiteltu. Suurimmat osakkeenomistajaryhmät ovat mökinomistajat ja matkailuyrittäjät. Lomarengas-konserniin kuuluvat emoyhtiö Lomarengas Oy, Ylläksen Matkailu Oy, Villi Pohjola Oy ja KRT-Yhtiöt Oy. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 35 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 38.