Kotimaiset vaatealan toimijat keksivät ystävämyynnin uudelleen

Suomalaiset tekstiili- ja vaatetusalan toimijat ovat koronakriisin myötä haastavassa tilanteessa. Asiakkaiden pysytellessä kotioloissa on myös vaatekauppa pysähtynyt. Tilanteen piristämiseksi kotimainen erävaatettaja Sasta ideoi yhdessä kenkiin erikoistuneen Saint Vacantin ja miestenvaatettajan Frennin kanssa ystävämyyntitempauksen, jolla kannustetaan kuluttajia ostoksille lisäarvoa tuottamalla. Tempauksen pohjana on Sastan viimevuotinen 50-vuotisjuhla, jossa korostettiin kotimaista designia ja suomalaisia laadukkaita toimijoita.

”Halusimme juhlavuotenamme kiinnittää yleisesti huomiota suomalaisen vaatetusalan osaamiseen ja sen jatkuvuuden tärkeyteen, joten juhlistimme merkkipaaluamme nostamalla esiin muita alamme kotimaisia toimijoita. Juhlavan sanomamme merkitys on tänä keväänä noussut tärkeämmäksi kuin koskaan. Haluamme tässä haastavassa tilanteessa pistää ulkoisille tekijöille kuitenkin hanttiin perisuomalaisella jääräpäisyydellä, mutta emme pysty siihen yksin”, kertoo Sastan toimitusjohtaja Juha Latvala ja jatkaa: ”Nyt, jos koskaan, on aika puhaltaa yhteiseen hiileen – turvallisesti vuorotellen. Siksi haluaisin nähdä, että suomalaiset kuluttajat ja alamme toimijat tekisivät yhdessä kauppaa.”

Sastan yhdessä Saint Vacantin ja Frennin alulle paneman kiertävän kannustepalkinnon periaate on yksinkertainen: osta yhdeltä kotimaiselta brändiltä uusi tuote, niin voit saada toiselta brändiltä kaupantekijäislahjan.

”Tulemme piristämään suomalaisen muodin liikkumista #yhdessäkauppaa-kampanjalla, jossa mukana olevat antavat omasta mallistostaan kaupanpäällislahjan sille, joka ostaa jonkin toisen kampanjassa mukana olevan suomalaisen tuottajan tuotteen. Kutsumme kaikki hienot ja kestävät Suomi-brändit rohkeasti mukaan tekemään yhdessä kauppaa”, jatkaa Jarkko Kallio Frenniltä ja lisää: ”Kun suomalainen kuluttaja ostaa suomalaisen yrityksen tuotteen suomalaisesta kaupasta, jää sen arvosta noin 83 % Suomeen. Tämä siitäkin huolimatta, vaikka itse tuote olisi valmistettu muualla, kuten esimerkiksi vastuullisesti lähituotantona Baltian tai muussa EU-maissa.”

Kiertävän palkinnon tarkoitus on kannustaa suomalaisia kuluttajia ympäristön kannalta kestäville, hyvältä tuntuville ja siltä myös näyttäville ostoksille.

”Haluamme kaupanpäällistempauksella kannustaa kuluttajia paitsi valitsemaan laadukasta ja yksilöllistä kotimaista lifestyle-designia ja muotia, mutta saamme samalla oivan keinon saattaa varastoissamme olevia ylimääräisiä yksittäiskappaleita kiertoon ja käyttöön. Suurimmalta osalta Suomalaisilta design-alan yrityksiä löytyy varastoistaan näytteitä, klassikoita tai jostain syystä myymättä jääneitä edelliskauden kappaleita, jotka ovat edelleen arvokkaita ja laadukkaita”, kertoo Saint Vacantin Jani Gerkman.

Mukaan Yhdessä kauppaa -kampanjaan ovat ilmoittautuneet Sastan, Saint Vacantin ja FRENNin lisäksi jo Costo, Purewaste, Kasperi, Hálo, Arela, Terhi Pölkki ja Papu Design. Kampanjan logon ja ilmeen on suunnitellut muotoilutoimisto Keskiö. Kaikkia suomalaisia muoti- ja tekstiilialan yrityksiä kannustetaan osallistumaan kampanjaan.

Sasta

Kotimainen perheyhtiö Sasta on varustanut ihmisiä Pohjois-Karjalan erämaista Etelämantereelle jo yli 50 vuoden kokemuksella. Vuonna 1969 Nurmeksessa syntyneen Sastan tarina sai alkunsa yksinkertaisesta tarpeesta pärjätä karuissa luonnonoloissa. Tuotemerkki syntyi perustajansa Urpo Saastamoisen oivalluksesta suunnitella ja ommella itselleen sarkainen metsästyspuku, jolle ilmeni pian kysyntää myös muiden metsästäjien keskuudessa. Sasta kehittää edelleen parhaita mahdollisia tuotteita haastaviin oloihin, joissa käyttäjän on voitava luottaa vaatteisiinsa sataprosenttisesti.

Saint Vacant

Kotimainen Saint Vacant on valmistanut kenkiä ja nahkatuotteita laatutietoisille jo vuodesta 2005 lähtien. Vähemmän on enemmän ja mallistoon kuuluu vain viisi tuotetta - ne tärkeimmät kenkämallit, jotka jokaisen miehen olisi hyvä omistaa. Tämä lähestymistapa haistattaa pitkät kertakäyttökulttuurille, kehottaa harkitsemaan mihin rahansa laittaa ja pitämään hyvää huolta omistamistaan tavaroista - varsinkin kengistä. Tuotteiden rakenteet on suunniteltu mahdollisimman korjattaviksi, kaikki logistiikka toteutetaan maakuljetuksin eikä muovia käytetä pakkauksissa. Suomessa kehitetyt Saint Vacant -miestenjalkineet valmistetaan Portugalissa, Goodyear welted -menetelmällä eurooppalaisista materiaaleista.

FRENN

Antti Laitinen ja Jarkko Kallio perustivat FRENNin Helsingissä vuonna 2013 tarpeesta uudistaa suomalaista miestenvaatetta kohti rentoa tyylikkyyttä, rehellistä laadukkuutta ja läpinäkyvyyttä. FRENN helpottaa modernin miehen elämää luomalla yhden monikäyttöisen ja pitkäikäisen vaatekaapin, joka toimii päivän eri tilanteissa. Jatkuvat ja ajattomat klassikkotuotteet ovat vaatekaapin perusta, johon on helppo yhdistellä kauden uutuuksia. Laadukkaat ja eko-sertifioidut eurooppalaiset materiaalit sekä vastuullinen lähituotanto Baltian alueella takaavat sen, että FRENNin vaatteet näyttävät ja tuntuvat hyvältä pitkään.