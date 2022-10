Kotimaisuus painaa vaakakupissa – rakennustuotteiden valmistus Suomessa on tärkeää suomalaisille

Saint-Gobain Finlandin kesällä 2022 teettämä tutkimus osoittaa, että suomalaiset arvostavat kotimaista tuotantoa. Peräti 86 % vastaajista piti tärkeänä tietoa, että yli 90 % Saint-Gobainin Suomessa myydyistä tuotetonneista on myös valmistettu kotimaassa.

Etenkin ammattilaiset arvostavat tuotteiden kotimaisuutta. Työssään usein rakentamiseen tai remontoimiseen liittyviä päätöksiä tekevät pitävät tuotteiden valmistamista kotimaassa vielä muitakin tärkeämpänä (93 %).

– Rakennustuotteiden kotimaisuuden tärkeys on kasvanut kuluttajien kanssa töitä tekevien rakentamisen ammattilaisten keskuudessa viime vuosina järjestelmällisesti. Suuntaus on käynyt ilmi jo aiemmista urakoitsijoiden arvostuksia mittaavista tutkimuksistamme ja se osoittaa, että ammattilaisille valmistusmaalla on merkitystä, sanoo Saint-Gobain Finlandin markkinointijohtaja Viktor Lax.

Paikallisuus on myös Saint-Gobain Finlandille erittäin merkityksellistä, yrityksen tuotteiden kotimaisuusaste onkin jopa 98 %.

390 vuotta Suomessa

Yli 70 maassa toimivaan eurooppalaiseen konserniin kuuluvana yrityksenä Saint-Gobain Finland on osa kansainvälistä ammattilaisten joukkoa, mutta samalla myös merkittävä paikallinen rakennusalan toimija Suomessa. Pohjoismaissa ja Baltiassa Saint-Gobain on toiminut jo yli 50 vuotta.

Saint-Gobain Finland Oy perustettiin keväällä 2017, jolloin viisi tunnettua rakentamisen tuotebrändiä (Ecophon, Gyproc, Isover, PAM ja Weber) yhdistettiin yhdeksi yhtiöksi. Uudehkosta nimestään huolimatta Saint-Gobainin tuttujen rakennustuotteiden historia Suomessa on pitkä.

Tänä vuonna Saint-Gobain on juhlinut Kirkkonummelta tulevan Gyprocin 50-vuotistaivalta, ja merkittävään ikään ovat ehtineet myös 1940-luvulla Karhulassa lasivillatuotannon käynnistänyt Isover ja 1800-luvun Paraisille juontava Weber. Yhteenlaskettuna kaikki tuotebrändit ovat olleet Suomessa jo 390 vuotta.

– Pandemian ja sodan häirittyä maailman toimitusketjuja, kotimaiset raaka-aineet ja tuotanto ovat varteenotettava valtti rakentamisen huoltovarmuudelle. Läheltä kuljetettavat materiaalit vähentävät myös logistiikan päästöjä, Lax toteaa.

Parempia elinympäristöjä -tutkimus

Saint-Gobain Finlandin teettämä tutkimus tehtiin kesäkuussa 2022 kolmatta kertaa. Kysely toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa ja sen 825 vastaajaa edustivat 20–74-vuotiaita suomalaisia valtakunnallisesti. Tutkimus on jatkoa Saint-Gobain Finlandin kesällä 2018 ja 2020 tekemille tutkimuksille.