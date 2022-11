Kotitalouksien energian kulutuksesta säästettävissä jopa kolmannes

Oulun yliopiston Vuoden alumni 2022 on kuvataiteilija Anni Rapinoja 11.11.2022 21:30:00 EET | Tiedote

Kuvataitelija Anni Rapinoja on Oulun yliopiston Vuoden Alumni 2022. Valinnan perusteena on Rapinojan merkittävä elämäntyö, sillä hän on yli 40 vuoden ajan rakentanut puhuttavalla luonto- ja ympäristötaiteellaan yhteyden tieteen ja taiteen välille. Oulun Yliopistoseura ry julkisti nimityksen Oulun yliopistogaalassa perjantaina 11.11.2022.