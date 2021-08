Kotona Asuen Seniorihoivan hoivapalvelut vahvistuvat - Anna Lång uudeksi toimitusjohtajaksi

Jaa

Kotona Asuen Palvelut Oy on nimittänyt Anna Långin toimitusjohtajaksi vastaamaan Kotona Asuen Seniorihoivan hoivapalveluista 16.8.2021 alkaen.

Anna Lång on kokenut Sote-alan ammattilainen, joka on toiminut alan valtakunnallisissa johtotehtävissä yli kymmenen vuoden ajan. Hän siirtyy Kotona Asuen Seniorihoivaan SOS-Lapsikylän palveluksesta, mitä ennen hän työskenteli Autismisäätiössä. Fysioterapeutin koulutuksen lisäksi Anna Lång on opiskellut liiketoiminnan eri osa-alueita ja hän valmistuu liiketoimintajohtamisen maisteriksi (MBA) vuonna 2022.

”Annan monipuolinen ja pitkä kokemus korkealaatuisten sosiaalipalveluiden toteuttamisesta tuo organisaatioomme arvokasta pääomaa. Tämä yhdistettynä vankkaan kokemukseen liiketoiminnasta ja sen johtamisesta sekä näyttöihin palvelutoiminnan kasvattamisesta teki hänestä luontevan valinnan johtamaan palveluidemme kehittämistä”, Kotona Asuen Seniorihoivan hallituksen puheenjohtaja Samuli Suominen sanoo.

”Aito asiakaslähtöisyys on itselleni ensiarvoisen tärkeää. Olennainen tekijä toimitusjohtajan tehtävään siirtymisessäni oli, että Kotona Asuen Seniorihoivassa laatu on toimintaa ohjaava tekijä, ei vain minimivaatimus. On hienoa päästä kehittämään yhteiskunnallisesti vaikuttavaa yritystä ja sen henkilöstöä kohti tulevaisuutta sekä luoda uusia keinoja tuoda hyvinvointia senioreiden elämään”, Kotona Asuen Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Anna Lång sanoo.

”Sote-uudistus tulee osaltaan muuttamaan ostokäyttäytymistä ja tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää on hallittu kasvu. On tärkeää ymmärtää, miten kasvua johdetaan digitalisaation aikakaudella ja millaisia työkaluja käytämme. Uudistumishaluisille hoiva-alan yrityksille on valtavasti mahdollisuuksia tuoda täysin uudenlaisia ja vaikuttavia ratkaisuja parantamaan senioreiden elämänlaatua”, Anna Lång jatkaa.

Vuonna 2008 perustetun Kotona Asuen Seniorihoivan visiona on muuttaa ikääntymisen kasvot tarjoamalla yksilöllisiä ja kiireettömiä hoivapalveluita, jotka mahdollistavat turvallisen kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Kotona Asuen Seniorihoiva toimii pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla Helsingissä, Espoossa, Järvenpäässä, Kauniaisissa, Keravalla ja Vantaalla sekä muualla Suomessa Lahden, Tampereen, Kotkan ja Oulun alueilla.