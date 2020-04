Kotona ei tarvitse kärsiä kulttuurivajeesta! Espoo kutsuu kaupunkilaiset ja koko maan digitaaliseen kulttuuritaloonsa

Espoo-paketti tukee koronatilanteen vuoksi riskiryhmään kuuluvia yrityksiä ja yhteisöjä 6.4.2020 19:24:23 EEST | Tiedote

Vaikka koronaepidemia haastaa kuntatalouden kovalla kädellä, on erityisesti yritysten ja yhteisöjen elinvoimasta pidettävä huolta. Espoon kaupunki on valmistellut 25-kohtaisen toimenpidepaketin, jolla tuetaan yrityksiä sekä liikunta- ja kulttuuritoimijoita. Espoo-paketti tarjoaa taloudellista tukea, mutta siinä kiinnitetään huomiota myös tukiprosessien sujuvuuteen. Nyt päätettyjen toimenpiteiden toimivuutta seurataan aktiivisesti yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Toimenpiteissä vedotaan tiloja eri tahoille vuokraaviin toimijoihin ja kauppakeskuksiin, jotta myös he tulisivat vuokranmaksussa yrittäjiä vastaan.