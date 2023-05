Koukuttava dekkari tamperelaispoliiseista ja kansainvälisen yrityksen rikkeistä

Sinisessä enkelissä punotaan häikäisevä jännitysjuoni, joka tutkii ihmismielen ja historian synkeitä syvyyksiä manserockin tahdissa. Dekkari on jatkoa Punaiselle prinsessalle, joka oli arvostelumenestys.

”Juonenkäänteet ovat mukaansatempaavia ja pysyvät uskottavuuden rajoissa. Kuvio on looginen dekkareiden ongelmana usein olevaa loppuratkaisua myöten. Kirjassa vakuuttaa myös dekkarijuonen ja taustana olevien tositapahtumien välinen hallittu tasapaino.”

Aamulehti, 11.2.2021

Rikkaan teollisuussuvun musta lammas Miki Davidson kuolee kotonaan epäselvissä olosuhteissa, eikä hän ole perheen ainoa traagisesti kuollut jäsen. Halusiko joku tappaa fanien palvoman ex-rocktähden? Yksi mahdollinen epäilty tai todistaja makaa koomassa sairaalassa.

Tampereen punatiilitehtaiden ja teollistumisen historia on osa juonta

Komisario Markus Berglundia odottaa rikospaikalla vaikeasti hahmotettava sotku, joka ei jää Tampereen punatiilitehtaiden katveeseen. Herää vahva epäilys, etteivät Tamshell-konsernin kaikki toimet kestä päivänvaloa. Jäljet johtavat jopa vuosien takaiseen WTC-tornien iskuun. Selvää on vain se, että joku ei halua poliisin penkovan suvun salaisuuksia. Ennen kuin rujo totuus paljastuu, vaatii se vielä uuden uhrin.

Kirja nyt kirjakaupoissa, sekä e- ja äänikirjapalveluissa.

Äänikirjan lukee Jukka Pitkänen.



Antti Vihinen (s. 1961) on monipuolinen kulttuurivaikuttaja. Hänen tiensä tamperelaisesta bändibussista kulttuuriteorian professoriksi Saksaan on uskomaton seikkailu. Vihinen on työskennellyt suomalaisen kulttuuriviennin tehtävissä Berliinissä ja Sibeliustalon johtajana Lahdessa.

