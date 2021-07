Koulujen lukukauden päättyminen lisäsi työttömyyttä kesäkuussa Etelä-Savossa

Jaa

Etelä-Savossa työ- ja elinkeinotoimistossa sekä työllisyyden kuntakokeiluissa oli työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa 6 148. Määrä oli 2 200 pienempi kuin vuosi sitten, valtaosin lomautusten vähenemisen takia. Toukokuusta kesäkuuhun työttömien määrä nousi noin 200:lla. Koulujen lukukausi päättyi kesäkuun puolella ja tuolloin tuli työttömäksi sekä opiskelun päättäneitä että koulujen henkilöstöä, mm. noin 100 opettajaa.

Kesäkuun lopussa lomautettuja oli Etelä-Savossa 411 eli 78 % vuodentakaista vähemmän. Lomautettujen määrä on palautunut koronakriisin huippuluvuista alkukesän normaalitasolle. Myös TE-palveluissa olevien määrä ja osuus on koronavuoden jälkeen palautunut lähes vuoden 2019 tasolle. Aktivointiaste oli Etelä-Savossa 31,7 %, mikä on maan toiseksi korkein Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Maaliskuusta 2021 alkaen TE-palveluita ovat tuottaneet TE-toimiston lisäksi kuntakokeilut. Etelä-Savossa työttömien määrä jakautuu kokeilujen ja TE-toimiston välillä seuraavasti. Mikkelin seudun kuntakokeilussa oli kesäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita 2 242 (37 %), Savonlinnan kuntakokeilussa 1 097 (18 %) ja TE-toimistossa 2 737 (45 %). Alle 30-vuotiaista työttömistä valtaosa (84 %) asioi kuntakokeiluissa. Mikkelin seudun kuntakokeilussa oli 763, Savonlinnan kuntakokeilussa 358 ja TE-toimistossa 210 alle 30-vuotiasta työtöntä.