Koulukadun jalkakäytävät merkitään jalankulkijoille

Senior, delta i konstutmaningen och vinn priser! 23.6.2021 12:05:48 EEST | Tiedote

Dikta, måla, rita, fota, berätta en historia eller gör något handarbete under sommaren med temat ”naturen ger kraft” och sänd ditt verk och dina kontaktuppgifter under tiden 16-27.8 per post till adressen Vasa äldreråd, Berggatan 2-4, 65100 Vasa eller per e-post till senni.korhonen@vasa.fi. Du kan även göra överenskommelser om retur av verket per telefon 040 197 8216.