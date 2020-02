Koululaisten Arkkitehtuurin päivän suunnittelukilpailun voitto Tehtaanmäen koululle Kouvolaan

Alvar Aalto -säätiö ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo järjestivät Alvar Aalto -kouluille suunnatun suunnittelukilpailun, joka juhlistaa arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta ja valtakunnallista Arkkitehtuurin päivää. Palkinto luovutetaan voittajille Kouvolassa Tehtaanmäen koululla 3. helmikuuta.

Ovenkahvan suunnittelukilpailulla etsittiin luovia, kekseliäitä ja hyvin perusteltuja ehdotuksia, jotka ottavat huomioon myös tilan ja ympäristön, johon ovenkahva on suunniteltu. Ensimmäistä kertaa järjestettyyn kilpailuun kutsuttiin osallistumaan Alvar Aalto -koulut ympäri Suomen.

Kilpailuun saapui yhteensä 36 ehdotusta kahdeksasta ala- ja yläkoulusta. Kilpailuun ottivat osaa Paavolan koulu Alajärveltä, Meilahden yläaste Helsingistä, Kauttuan koulu Eurasta, Hirvelän ja Tehtaanmäen koulut Kouvolasta, Tiirismaan koulu Lahdesta, Myllytullin koulu Oulusta sekä Noormarkun yhtenäiskoulu Porista. Kukin luokka valitsi yhden työn kilpailuun lähetettäväksi.

Suunnittelukilpailun tuomaristoon kuuluivat arkkitehti Minna Lukander, taiteilija Meiju Niskala, lukiolainen Ville Sekki, muotoilija ja arkkitehti Ilkka Suppanen sekä dokumentti- ja elokuvaohjaaja Virpi Suutari. Kilpailutoimikunnan puheenjohtajana toimi intendentti Mia Hipeli Alvar Aalto -säätiöstä. Tulokset julkistetaan Alvar Aallon syntymäpäivänä 3. helmikuuta, jolloin vietetään valtakunnallista Arkkitehtuurin päivää.



Sympaattinen Eläinsairaalan ovenkahva sulatti tuomariston sydämet

Suunnittelukilpailun ensimmäisen palkinnon voitti Kouvolan Tehtaanmäen koulun 4. luokan Joafiina Teiskosen ehdotus Eläinsairaalan ovenkahva. Tuomaristo mainitsee työstä palkitsemisperusteissaan:

Eläinsairaalan vetimessä konkreettinen aihe eli eläinfiguuri on abstrahoitu. Työssä on paljon enemmän kuin mitä ensisilmäyksellä näkee. Siinä on selkeästi symbolinen sanoma, joka kertoo, mihin se on suunniteltu. Teos herättää myönteisiä tunteita ja empatiaa, se on liikuttava ja inhimillinen. Sekä muotoilu ja materiaalit ovat hienoja. Vedin on suunniteltu käteen sopivaksi. Kestäväksi suunniteltu rakenteellinen osa on metallia, mutta se, mitä käsi tuntee, on nahkaa.

Eläinsairaalan kahva oli yksi kilpailun koskettavimmista töistä. Hienot materiaalit, oivaltava pieni silmälappu ja nalle. Lohdullinen sisäänkäynti vaikeassa tilanteessa. Joskus näissä asioissa on kuunneltava sydäntään ja siksi tuomaristo päätyi valitsemaan työn kilpailun voittajaksi.

Alakoulujen -sarjassa (1. ̶ 6. luokat) kunniamaininnan saivat Tikkaovenkahva Kauttuan koulusta Eurasta, Kättelykäsi ja Vuokko Tiirismaan peruskoulusta Lahdesta.



Yläkoulujen -sarjassa (7. ̶ 9. luokat) kunniamaininta myönnettiin ehdotuksille Koivu Tiirismaan peruskoulusta Lahdesta, Vanhainkodin pehmeä sankari Myllytullin koulusta Oulusta sekä Kieppi Tiirismaan peruskoulusta, Lahdesta.

Erityiskunniamaininnan sai Alajärven Paavolan koulun 1. -luokan ehdotus Kultainen ovenkahva. Työtä kiiteltiin sen oivaltavuudesta ja toteutuksessa tavoitetusta materiaalintunnusta - hienosti hohtavavasta

kultaisesta väristä.

Kilpailun ensimmäinen palkinto on Abloyn sponsoroima 500 euron rahalahja, joka jaetaan voittaneen ehdotuksen luokalle yhteisesti käytettäväksi. Lisäksi muille kilpailussa sijoittuneille jaetaan Alvar Aalto -säätiön ja Archinfon sekä yhteistyössä mukana olleiden Arkkitehtuurimuseon, Designmuseon ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n tuotepalkintoja ja opastettuja kierroksia museoihin.



Koululla riemuitaan voitosta

Tehtaanmäen koulun rehtori Harri Luiskari kertoo koko luokan riemuinneen yhdessä voitosta. ”Kilpailuun mukaan lähteminen oli luontevaa, koska olemme mukana Alvar Aalto -koulujen verkostossa. Kilpailun aihe oli selkeästi muotoiltu ja mukana ollut materiaali inspiroi ja innosti oppilaat mukaan tehtävään. Työskentely oli tiivistä, millä pyrittiin pitämään aihe ja ideat tuoreina sekä kohdentamaan energia suunnittelutehtävään.”

Tehtaanmäen koululla tullaan jatkossakin ottamaan kilpailun kaltaiset tehtävät vastaan innostuneesti: ”Koko ajan kehittyvässä teknologia- ja digimaailmassa on hyvä harjaannuttaa mielikuvitusta, luovuutta ja ennen kaikkea tärkeitä käden taitoja. Ne seikat erottavat meidät koneista vielä varmasti hyvinkin kauan”, toteaa Luiskari.

Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh on tyytyväinen kilpailun lopputulokseen: ”On mainiota, että voittajaehdotus tuli juuri Tehtaanmäen koululta. Se on ainoa Alvar Aallon suunnittelema, yhä koulukäytössä oleva rakennus. Koulun ainutlaatuinen ympäristö tarjoaa oppilaille oivallisen mahdollisuuden tutkia ja tarkastella arkkitehtuuria ja muotoilua konkreettisesti ja elämyksellisesti”.





Nerokkaissa ehdotuksissa olisi aineksia tuotekehitykseen ja valmistukseen

Kilpailun pääpalkinnon lahjoittavan Abloyn Designer Manager Mika Heikinmatti näkee, että kilpailu on inspiroiva tapa saada koululaisten mielikuvitus liikkeelle. ”On jännittävää nähdä teknisistä ja kaupallisista rajoitteista vapaata suunnittelua, jossa näkyy mielikuvituksen vapaus, puhtaus ja rehellisyys. Ovenpainike suunnittelukilpailun kohteena on aihe, josta kaikilla oppilailla on omakohtaista kokemusta. Kilpailun finalistien töissä heijastuvat tekijöiden ajatukset ja inspiraation lähteet ideoiden taustalla. Ehdotuksissa on selkeä visio siitä, mihin ovenkahva sopisi ja mistä materiaaleista se olisi valmistettu”. hän toteaa.

Abloyn valikoimissa on yhä Alvar Aallon 1950-luvulla suunnittelema ovenpainike. Alumiinista valmistetun, pääasiassa julkisten rakennusten ulko- ja sisäovissa käytettävän painikkeen ilme on päivitetty 1990-luvulla.

Arkkitehtuurin päivää on vietetty vuodesta 2012 lähtien Alvar Aallon syntymäpäivänä 3. helmikuuta. Teemapäivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota arkkitehtuurin merkitykseen hyvän elämän mahdollistajana. Arkkitehtuurin päivää järjestävät yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Alvar Aalto -säätiö, Arkkitehtuurimuseo ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.

Alvar Aalto -koulut kehittävät arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta keskinäisessä yhteistyössä sekä osana omaa opetustaan. Alvar Aalto -kouluja on yhteensä 17 kahdessatoista Alvar Aalto -kaupungissa eri puolilla Suomea.