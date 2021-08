”Koulun ja päiväkodin tulee järjestää kuvaustapahtuma” – Suomen koulukuvausliitto selvitti koulukuvauksen merkitystä

Jaa

Alkuvuodesta 2021 perustettu Suomen koulukuvausliitto edustaa kattavasti koulukuvaustoimialaa: liiton jäsenet kuvaavat yli 98 % kaikista Suomen päiväkoti- ja kouluikäisistä. Suomen koulukuvausliitto toteutti yhdessä Taloustutkimuksen kanssa koulukuvauksesta valtakunnalliset kuluttaja- ja päättäjätutkimukset, jotka tuovat ilmi kuluttajien ja kuvauksista päättävien henkilöiden näkemyksiä koulu- ja päiväkotikuvauksista. Tutkimukseen vastasi 767 päättäjää ja 1157 kuluttajaa (Kuvaamisen toimialan markkinatutkimus 2021, Taloustutkimus Oy).

Koulukuvauksella on pitkät perinteet ja se on haluttu palvelu myös korona-aikana. Vanhemmat pitävät koulu- ja päiväkotikuvausta tärkeänä: Taloustutkimuksen keväällä 2021 tekemän tutkimuksen mukaan 82 % vanhemmista on sitä mieltä, että koulun ja päiväkodin tulee järjestää kuvaustapahtuma ja vain 7 % oli asiasta eri mieltä.

Oikeus kuvauskumppanin valintaan - julkiset kilpailutukset puntarissa

Sekä kuluttajat että päättäjät ovat sitä mieltä, että kouluilla ja päiväkodeilla tulisi olla päätäntävalta heitä palvelevan kuvausliikkeen valinnassa. Usein kouluilla on pitkät ja toimivat asiakassuhteet kuvausalan yrityksiin ja tutusta palveluntarjoajasta halutaan pitää kiinni. Päättäjistä 71 % ajattelee, että kouluilla ja päiväkodeilla tulisi olla oikeus valita itselleen sopivin toimittaja kunnan hankintatoimen sijasta. Asiasta eri mieltä olevat edustavat enimmäkseen kuntien sivistystoimen, koulutoimen ja varhaiskasvatuksen johtajia.

Järjestelykorvaukset kuvauksista

Vain 28 % vanhemmista sallii koulujen ja päiväkotien periä järjestelykorvauksia, jotka nostavat kuluttajille myytävien kuvatuotteiden hintoja. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen totesi YLE:n haastattelussa 4.11.2019: ”Järjestelypalkkion tulee perustua todellisiin kustannuksiin, joita koululle syntyy. Palkkio voi olla kohtuullinen vuokra koulun tiloista. Mutta palkkio ei voi perustua esimerkiksi laskennalliseen kuvattavien oppilaiden määrään.” Opetushallituksen suosituksesta huolimatta, koulukuvausten päättäjistä 27 % kokee, että kuvaussopimus saa sisältää järjestelykorvauksia.