Koulut nopeiden kokeilujen alustana eri puolilla Suomea

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke lähti alusta saakka murtamaan raja-aitoja yritysten ja koulujen välisestä yhteistyöstä. Toiminnan edetessä tavoitteessa on saavutettu merkittäviä edistysaskeleita. Kouluja on avattu kokeilualustaksi yrityksille nopeiden kokeilujen ohjelman myötä.

Keväällä 2019 suunnitelmista päästiin konkretiaan, kun yhteiset koulujen arjesta poimitut haasteet julkaistiin yhtä aikaa 4 kaupungissa: Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Oulussa.



Yhteistä kaikille on yritysten toimintaedellytysten edistäminen mahdollistamalla yhteiskehittäminen koulujen kanssa.



Haasteet muotoiltiin viiden yhteisen kattoteeman alle



Hankkeen väliseminaarissa kesäkuussa julkaistut haasteet niputettiin viiden kattoteeman alle.



Haasteteema 1: Digitaalisuus, tekoäly, pelillisyys oppimisessa



Helsingissä tämän teeman alla julkaistiin haaste ”lasten ja nuorten liikkumista edistävät innovatiiviset ratkaisut”. Haastetta ratkomaan valittiin kaksi yritystä, joka nyt tekevät kokeilua helsinkiläisissä kouluissa.



Yritys: Superlaiffi



Supelaiffin kokeilun tavoitteena on saada tietoa ja kokemusta, jotka auttaisivat päättämään, kannattaako yrityksen tehdä oma sovellus uudelle asiakasryhmälle – alle 16-vuotiaille. Nopean kokeilun aikana tuotetta käytetään osana kahden alakoululuokan liikunnan opetusta.



Yritys: 4 Feet Under – Subsoccer-peli



Nopean kokeilun tavoitteena on kerätä tuotteesta käyttäjäkokemuksia, jotta pelin ominaisuudet tukisivat entistä paremmin koulun arkea ja lisäisivät nuorten fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Peliä yhteiskehitetään osana koulun välituntitoimintaa sekä oppitunteja.



Haasteteema 2: Älykkäillä ratkaisuilla kohti kestävää ja ekologista tulevaisuutta



Helsingissä tätä teemaa lähestyttiin ”Ekologista ajattelua ja toimijuutta oppimisympäristöissä tukevat älykkäät ratkaisut” -haasteella, jota toteuttamaan valittiin Kasviportaat Oy.



Yritys: Kasviportaat Oy



Nopean kokeilun tavoitteena on kehittää Supragarden-vesiviljelyjärjestelmää koulun eri oppiaineiden opetukseen soveltuvaksi. Konkreettisena tavoitteena on kehittää tuotteesta selkeät myytävät konseptit opetuskäytössä eri luokka asteille.



Haasteteema 3: Tilahallinnan uudet ratkaisut oppimisympäristöissä



Oulussa haasteiden kohdeympäristönä toimi Hiukkavaaran monitoimitalo, jossa on käytössä uudet avoimet oppimisympäristöt. Kolmannen haasteteeman alle Oulussa muotoiltiin Tilojen hallinta uusissa oppimisympäristöissä -haaste, jota ratkomaan valittiin Timmi Software Oy.



Yritys: Timmi Software Oy



Kokeilun tavoitteena on kehittää RFID-tunnisteisiin perustuvaa tuotetta, jolla voidaan parantaa oppilaiden ilmoittautumista ja itseohjautuvuutta tiloihin ja oppitunneille. Lisäksi kokeiltavalla tuotteella haetaan vaihtoehtoja oppilaiden läsnäolon seurantaan ja yleisesti tilojen varaukseen avoimissa oppimisympäristöissä.



Haasteteema 4: Koko kaupunki oppimisympäristönä



Turussa perusopetuksen puolella julkaistiin haaste siitä, miten kaupungin liikuntapaikkoja voisi hyödyntää kaikkien koulujen digitaalisina, liikuttavina ja aktivoivina oppimisympäristöinä. Kokeiluympäristönä toimii Turun urheilupuiston alue. Kokeiluja toteuttamaan valittiin kaksi yritystä, jotka kehittävät pelillisiä ja karttapohjaisia seikkailupolkuja, joiden rastien sisällöntuotannossa ja muussa yhteistyössä on koulujen lisäksi mukana alueen muita toimijoita.



Yritys: LudoCraft



LudoTrek-peli on pelistudio LudoCraftin uusi tuote, joka tukee perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista ilmiöpohjaista ja toiminnallista oppimista uudella ja innostavalla tavalla. Päämääränä on skaalata alun perin pelitutkimushankkeessa kehitetty ja positiivista palautetta saanut peli opetussektorille peruskouluikäisten lasten ja nuorten käyttöön. Kokeilun keskeisin tavoite on käyttäjäpalautteen kerääminen suunnitelluista sisällöistä ja kokeilun aikana tehtävästä toteutuksesta.



Yritys: Citynomadi



Citynomadi Oy:n kanssa luodaan urheilupuiston alueelle käyttäjälähtöisesti tuotettuja seikkailupolkuja. Tarkoitus on kehittää Koulunomadi-sovellusta käyttäjäpalautteen perusteella entistä pedagogisemmaksi sekä laajentaa peliominaisuuksien hyötykäyttöä eri koulutusasteilla ja pilotoida alustaan uutta AR-ominaisuutta.



Haasteteema 5: Ketterät ratkaisut oppimisen ja osaamisen tukemiseen



Oulussa tämän teeman alle muotoiltiin haaste ”yksilöllisen oppimispolun seuranta”. Tätä haastella syksyn aikana on lähtenyt totetuttamaan Qridi Oy.



Yritys: Qridi Oy



Kokeilussa yhteiskehitetään yrityksen oppimisen ja arvioinnin alusta -tuotetta vastaamaan yksilöllisen oppimispolun seurannan haasteisiin vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa. Kokeilussa aiotaan osallistamalla ymmärtämää haasteen ongelmat eri tasoilla ja luoda ideoiden pohjalta suunnitelmat uuden käyttöliittymän rakentamiseksi.

Kokeilut käynnissä syksyn aikana



Mukana olevissa kaupungeissa kokeiluja on lähestytty eri tavoin, mutta kaikille yhteistä ovat koulujen arjesta etsityt haasteet ja yhteiskehittäminen yritysten kanssa. Helsingissä, Turussa ja Oulussa julkaistiin muutama kokeilu rajattuun aiheeseen ja näissä kaupungeissa kokeilut ovat jo käynnissä. Espoossa haasteteemoja oli useampi ja kokeilut Espoon suomen- ja ruotsinkielisissä oppimisympäristöissä käynnistyvät myöhemmin.

Tutustu tarkemmin

Tutustu hankkeen toimintaan ja nopeisiin kokeiluihin tarkemmin: 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt



6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita kehittävien ja tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Vuoden 2020 elokuun loppuun kestävä hanke on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja on osa 6Aika-strategiaa.





Lisätietoja

Projektipäällikkö

Anna Rantapero-Laine

anna.rantapero-laine@hel.fi

040 668 3249







Anna Kanervirta

Helsingin kaupunginkanslia

anna.kanervirta@hel.fi

040 186 6583