”Koulutus on edelleen parhaita sijoituksia tulevaisuuteen” – yhteishaku korkeakouluihin alkaa tänään

Vaasan yliopiston tutkijat Gökhan Buturak, Panu Kalmi ja Saija Alanko saivat kansainvälisen tunnustuksen tutkimuksesta 7.3.2023 13:39:55 EET | Tiedote

Vaasan yliopiston taloustieteen tutkijoiden Gökhan Buturakin, Panu Kalmin ja Saija Alangon artikkeli ”The Effect of Financial Education on Risky Financial Decisions: Experimental Evidence” on saanut NEFE Best Financial Education Paper -palkinnon.