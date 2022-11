Koulutusorganisaatiot ja tutkimuslaitokset vahvistavat yhteiskunnallisen yritystoiminnan osaamista 

Virtuaalisella hyötypelillä tukea nepsy-piirteisten nuorten kuntoutukseen 28.10.2022 09:01:37 EEST | Uutinen

Diakin hallinnoima Digi perheiden voimavarana -hanke on julkaissut yhdessä peliyhtiö Virtual Dawnin kanssa virtuaalisen Inner Visions -hyötypelin. Peli on kehitetty erityisesti työvälineeksi neurokirjoon kuuluvien nuorten kanssa töitä tekeville sosiaalialan ammattilaisille.