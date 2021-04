Kouvola–Kotka–Hamina-radan turvalaitejärjestelmän päivityksellä valmistaudutaan rautatieliikenteen uudistukseen

Jaa

Väylävirasto ja teknologiayhtiö Thales ovat solmineet sopimuksen rautatieliikenteen turvalaitejärjestelmän suunnittelusta, toimituksesta, asennuksesta ja testauksesta Kouvola-Kotka-Hamina-rataosuudelle. Samanaikaisesti rataosalla testaan eurooppalaista junakulunvalvontajärjestelmää ETCS L2 -tasolla.

Kouvola-Kotka-Haminan -rautatie yhdistää Suomelle tärkeät Haminan ja Kotkan satamat. Rautatieverkon ohjausjärjestelmän kehittäminen parantaa radan kapasiteettia ja sitä kautta Suomen vientiteollisuuden kilpailukykyä. Kehittämishanke on tärkeä askel myös siksi, että se valmistelee rautatieliikenteen digitalisointia ja automatisointia sekä parantaa rautateiden turvallisuutta, luotettavuutta ja täsmällisyyttä.

Turvalaitejärjestelmän uudistaminen on yksi Suomen tärkeimmistä rautatiehankkeista lähivuosina. Kotka-Kouvola-Hamina on ensimmäinen automaattisen eurooppalaisen junankulunvalvontajärjestelmän (ETCS, European Train Control System) L2 -tason järjestelmän testirataosuus ja käynnistää laajemman, valtakunnallisen kulunvalvontajärjestelmäpäivityksen radioverkkopohjaiseen uuden sukupolven ETCS-järjestelmään. Yksi projektin tavoitteista on myös kehittää suomalaisten asiantuntijoiden osaamista ETCS L2 -teknologiasta.

ETCS-järjestelmä tulee olemaan osana myös uusissa suunnitelluissa ratahankkeissa, kuten esimerkiksi nopea Helsinki–Turku junayhteys (Tunnin juna) ja Helsingin ja Tampereen välinen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkeva raideyhteys (Suomi-rata).

Käyttöön otettava ETCS L2 -järjestelmä perustuu jatkuvaan kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon ratalaitteiden ja junien välillä. Aiempi ETCS L1:n perustui pistemäiseen tiedonsiirtoon radan varrelta kuten opastinten käyttöön. ETCS L2 lisää turvallisuutta ja täsmällisyyttä. Se mahdollistaa myös nopeuden optimoinnin ja siten energiatehokkaamman junaliikenteen.

Kaupalliset radioverkot testiin

Hankkeessa Väylävirasto myös testaa kaupallisten teleoperaattoreiden tarjoamia radioverkkoja osana ETCS-järjestelmää myöskin RBC-tasolla (radio block centre) eli tietojen välityksessä junille radioverkon välityksellä. Testausjärjestelmä on uraauurtava Euroopassa. Suurena tavoitteena on valmistautua tulevaisuuden rautatien viestintä- ja kommunikaatiojärjestelmän (FRMCS) käyttöönottoon heti, kun EU:n standardit sen sallivat.

Keskeinen elementti Väyläviraston ja Thalesin välisessä sopimuksessa on kehitysvaihe, jossa tarkempi tekninen sisältö määritellään yhdessä Thalesin kanssa. Tavoitteena on löytää yleinen ETCS-tason 2 ratkaisu, joka tukee parhaiten tätä hanketta sekä Suomen tulevaisuuden tavoitteita.

Uusien kulunvalvontajärjestelmien kaupallinen koekäyttö on suunniteltu alkavaksi Suomessa vuoden 2026 aikana.

Merkittävin teknologiatoimittaja Suomen raideliikenteelle

Thales on kokeneimpia ja laaja-alaisimpia liikenteen teknologiaratkaisujen toimittajia maailmassa. Suomessa Thalesin teknologiaa käytetään ennestään mm. pääkaupunkiseudun Kehäradalla ja Lappeenranta–Imatra-rataosuudella Itä-Suomessa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyömahdollisuudesta, jolla on Suomessa merkittäviä teknologisia, sosioekonomisia ja ekologisia vaikutuksia”, toteaa rautateiden turvalaiteratkaisuista Thalesilla vastaava Markus Fritz.