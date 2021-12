Kouvolan valokuituverkko laajenee

Täyskuidun valokuituhanke on loppusuoralla Kouvolan Myllykoskella ja lähes kaikki valokuituliittymät on kytketty käyttöön. Yhtiö suunnittelee nyt verkon laajentamista ja kartoittaa kiinnostusta lähes koko Kouvolassa. Liittymän voi ennakkotilata 0 € hinnalla tammikuun loppuun saakka. Verkon rakentamispäätökset tehdään ennakkotilausten mukaan kampanjan päätyttyä.

Positiiviset kokemukset Täyskuidun Myllykoskelle rakentamasta valokuituverkosta ovat saaneet myös muut paikkakuntalaiset tilaamaan oman liittymänsä. Täyskuidun toimitusjohtaja Tommi Linna on tyytyväinen saavutettuun tilauskantaan: "Olemme saaneet erittäin hyvää palautetta Myllykoskelta, joten oli luonnollista lähteä laajentamaan Kouvolan ytimeen. Iloksemme meidät on otettu hyvin vastaan ja kysyntää riittää. Rakentaminen aloitetaan mikäli tilauksia saadaan riittävästi."

Valokuitu on tulevaisuuden kodeissa yhtä yleinen kuin sähkö ja juokseva vesi

Linna haluaa paikata Suomen valokuituvajetta ja saada valokuituliittymän jokaiseen kotiin, vaikka sitten tarjoamalla sen ilmaiseksi: ”Fakta on se, että jokainen koti tarvitsee toimintavarman nettiyhteyden ja valokuitu on kiistatta paras yhteysmuoto. Valokuituverkkojen rakentaminen Suomessa on kaatunut usein aivan liian korkeaan hintaan. Me Täyskuidulla olemme ottaneet erilaisen lähestymistavan ja mullistaneet hinnoittelun tarjoamalla liittymän jopa ilmaiseksi. On edullisempaa sekä meille että asiakkaillemme, että vedämme kerralla kuidun mahdollisimman moneen kotiin."

"Tätä halvempaa valokuituyhteyttä ei Suomesta saa, joten nyt jos koskaan kannattaa lähteä koko naapuruston voimin mukaan hankkeeseen", Linna huomauttaa.

Valokuituyhteys on etenkin tulevaisuudessa yhtä tärkeä osa kodin infrastruktuuria kuin vesi- tai sähköliittymä. Silti valokuituverkkojen peitto on Suomessa kansainvälisesti katsottuna hyvin vähäinen. Vain 40 % suomalaisista kodeista käyttää valokuituyhteyttä, kun Ruotsissa luku on jo peräti 93 %.