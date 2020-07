Kouvolassa väen väheneminen laskee asuntojen kysyntää – Ikäihmisille soveltuvien asuntojen tarve kasvussa

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa tekemän vuokramarkkinakatsauksen mukaan Kouvolan negatiivinen väestönkehitys ennakoi vuokra-asuntojen kysynnän laskevan Kouvolassa. Kaupungin väestön ikääntyminen kuitenkin lisää senioreille soveltuvien asuntojen tarvetta.

Kouvolan väkiluku on voimakkaassa laskussa, eikä negatiiviselle kehitykselle ole näkyvissä loppua. Väkiluku on laskenut viime vuodet lähes tuhannella asukkaalla vuodessa. Ikäryhmistä ainoastaan yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrä on kasvussa. Kun vuonna 2015 noin joka kymmenes kouvolalainen oli yli 75-vuotias. Tilastokeskus ennustaa noin joka viidennen kaupungin asukkaan olevan vastaavan ikäinen vuonna 2030.

”Metsäteollisuuden rakennemuutoksella on pitkä varjo Kouvolan seudulla. Tehtaiden sulkemiset ovat jättäneet jälkensä kaupungin väestökehitykseen. Opiskelija- ja perheasuntojen sijaan senioriasuntojen kysyntä kasvaa kaupungissa tulevina vuosina”, Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen toteaa.

Kouvolassa vuokrat ovat kuluneen vuoden aikana kasvaneet maltillisesti puolella prosentilla. Suhteellisesti nopeimmin ovat kasvaneet yksiöiden vuokrat (+0,8 %). Viiden vuoden tarkastelussa vuokrat ovat kasvaneet suhteellisen tasaisesti kaikissa huoneistotyypeissä viidellä prosentilla. Viiden vuoden kehitys vaikuttaa prosenttien osalta yllättävän positiiviselta huomioiden kaupungin negatiivinen väestökehitys. Suhteellisia muutoksia tarkastellessa on hyvä huomioida, että kaupungin vuokrataso (10,8 €/m²) on hyvin alhainen. Absoluuttisesti neliövuokrataso on kasvanut viidessä vuodessa vain noin 50 sentillä.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden kokonaisvuokran mediaani oli Kouvolassa 420 euroa. Vuokrapyynnit olivat keskimäärin välillä 371–450 euroa. Yli 500 euron vuokrapyynnit yksiöistä ovat kaupungissa harvinaisia.

Tuoreet tiedot huhti-toukokuun vuokrailmoituksista osoittavat kolmioiden vuokrapyyntien olleen alkuvuoteen verrattuna noin 10 prosenttia alhaisemmat. Laskukehitys on alkanut jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla vuokrapyynnit olivat kasvussa. Havaintojen perusteella erityisesti suurempien asuntojen vuokratasoon kohdistuu kaupungissa laskupainetta.

Keskimääräinen markkinointiaika Vuokraovi.com-sivustolla oli Kouvolassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 28 päivää. Tämä on neljä päivää vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä, mutta 8 päivää enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Keskimääräinen vuokrausaika on heilahdellut voimakkaasti 20 ja 30 päivän välillä. Parina viime vuotena markkinointiajat ovat olleet loppuvuodesta kasvussa ja alkuvuodesta laskussa. Vuoden 2019 yksiöihin ja kaksioihin vuokralainen löytyi keskimäärin 22 päivässä ja kolmioihin 26 päivässä.

”Kouvolan näkymiin pientä piristystä ovat tuoneet työttömyyden lasku, vuoden 2019 asuntomessut sekä uuden Kymiring-kilparadan ensi vuoden MotoGP-osakilpailu. Kouvola on myös merkittävästi panostanut rakenteilla olevaan rautatie-maantieterminaaliin. Mittavan hankkeen näkymät riippuvat vahvasti Venäjän ja Kiinan tavaraliikenteen tulevaisuuden kehityksestä koronan jälkeen. Automaattisesti investointi ei käännä Kouvolan väestö- ja työpaikkakehitystä”, Rokkanen toteaa.