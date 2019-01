Kovassa kasvussa oleva eCraft rakentaa Suomen suurimman Microsoft Dynamics -liiketoiminnan ostamalla EVRY Finlandin Dynamics-yksikön

eCraft Oy Ab on IT- ja konsultointipalveluihin keskittynyt yritys, jonka palvelut kattavat niin yrityksen toiminnanohjauksen, asiakkuudenhallinnan, analytiikan ja raportoinnin sekä sovelluskehityksen ja infrapalvelut. eCraftilla työskentelee 260 asiantuntijaa, joiden osaamisessa yhdistyy asiakasymmärrys, uusin teknologia sekä dataosaaminen. Yritys on Suomen suurin Microsoft Dynamics –toimittaja sekä johtava Adaptive- ja Qlik-konsultointitalo. Haluamme olla paitsi asiakkaidemme tulevaisuuden bisneksen mahdollistaja, mutta myös työpaikka, jossa panostetaan ihmisten osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin. eCraftilaisia työskentelee toimipisteissä pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Vaasassa, Turussa ja Malmössä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2018 oli 25,1 miljoonaa euroa.



EVRY Finland Oy on osa EVRY-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden johtavista IT-palvelu- ja ohjelmistotoimittajista, jolla on yli 10 000 asiakasta sekä yrityspuolella että yksityisellä sektorilla. Joka päivä yli viisi miljoonaa pohjoismaalaista käyttää EVRYn tarjoamia ratkaisuja. Vahvan paikallisen läsnäolonsa ja syvällisen teknisen ja kaupallisen näkemyksensä ansiosta EVRY on asiakkailleen liikkeelle paneva voima uusiin innovaatioihin ja modernisointiin. EVRYn liikevaihto vuonna 2017 oli 12,6 miljardia Norjan kruunua. Työtekijöitä EVRYllä on 8 500 yhdeksässä eri maassa. EVRYn päätoimipiste sijaitsee Fornebussa Oslon ulkopuolella. Yhtiö on listattu Oslon pörssissä. Lue lisää: www.evry.com