Köyliön sillan liikennekatko pitenee Loimaalla maantien 12610 varrella

Jaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus on suorittanut Loimaalla maantiellä 12610 (Köyliönkyläntie) sijaitsevan Köyliön sillan puukannen uusimista heinäkuun lopusta alkaen. Liikenne työmaan kohdalla on jouduttu katkaisemaan kannen uusimistyön ajaksi ja liikenne on ohjattu kiertotielle 31.7.2023 alkaen. Suunniteltu kahden viikon katkoaika venyy viikolla. Silta avataan liikenteelle maanantaina 21.8.2023 klo 7. Työt siltakohteella valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Köyliön silta, Loimaa.

Sillan purkutöiden aikana on selvinnyt suunnitelmista poikkeavia rakenteita. Korjaustyöhön on laadittu suunnitelmamuutoksia, jotka viivästyttävät katkonaikaisten töiden valmistumista. Tästä syystä liikennekatkoa on jatkettu viikolla. Silta avataan liikenteelle maanantaina 21.8.2023 klo 7. Liikenne pysyy ohjattuna viitoitetulle kiertotielle maantie 12160 (Köyliönkyläntie) – 12608 (Vanha Alastarontie) – 231 (Ilolantie) – 12610 (Koskenkyläntie – Kojonkulmantie - Köyliönkyläntie) kautta. Kiertotien pituus on noin 20 km. Jalankululle ei pystytä järjestämään väliaikaista kulkuyhteyttä. Köyliön sillan sijainti kartalla (maps.google.fi) Lisätietoja: - Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529 - Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223

Kuvat Köyliön silta, Loimaa. Lataa Siltatyömaan kiertoreitti kartalla. Lataa