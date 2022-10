KPY:n edustajisto päätti osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta ja osuuksien jakamisesta

Osuuskunta KPY:ssä ylintä päätösvaltaa käyttävä edustajisto teki kokouksessaan 11.10.2022 päätöksiä, joiden tarkoituksena on edistää KPY:n mahdollisen First North -listautumisen valmistelua.

Edustajisto päätti KPY:n osuuksien jakamisesta siten, että jokainen nykyinen osuus jaetaan neljäksi osuudeksi. Osuuksien jakaminen toteutetaan käytännössä maksuttomalla osuusannilla. Siinä kullekin osuudenomistajalle annetaan maksutta uusia osuuksia osuudenomistajien omistamien osuuksien mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osuutta kohti annetaan kolme (3) uutta osuutta.

”Olemme tehneet vastaavan kaltaisen teknisen toimenpiteen jo aiemmin, kun yksi puhelinosake muunnettiin sadaksi KPY:n osuudeksi vuonna 2007. Toimenpiteellä ei ole vaikutusta osuuksien kokonaisarvoon. Sen tarkoituksena on osuuksien vaihdantamahdollisuuksien parantaminen kasvattamalla osuuksien määrää”, KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kommentoi.

Päätöksen myötä nykyisin esimerkiksi sata (100) KPY:n osuutta omistava osuudenomistaja omistaa jatkossa 400 osuutta. Osuuksien jakamisen johdosta osuuskunnan sääntöjen mukaista osuusmaksua muutetaan 0,085 eurosta 0,02125 euroon. Osuusmaksujen muodostama osuuspääoma pysyy muuttumattomana. Muutos ei edellytä nykyisiltä omistajilta toimenpiteitä.

Edustajisto päätti kokouksessaan lisäksi hyväksyä hallituksen esittämät muut muutokset Osuuskunta KPY:n sääntöihin ja vaalijärjestykseen. Kyseisten muutosten tavoitteena on osaltaan mahdollistaa KPY:n mahdollinen listautuminen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Tiedot hallituksen ehdottamista sääntömuutoksista sekä niiden keskeisestä sisällöstä on lähetetty KPY:n jäsenille etukäteen tiedoksi syyskuussa 2022. Muutokset eivät vaikuta KPY:n jäsenten ja osuudenomistajien omistusten kokonaisarvoon. Ne eivät myöskään vaikuta jäsenten mahdollisuuksiin vaikuttaa osuuskunnan toimintaan. Edustajiston nyt päättämät sääntömuutokset eivät edellytä jäseniltä tai osuudenomistajilta toimenpiteitä.

KPY tekee osuuksien jakamista ja sääntömuutoksia koskevat tarvittavat ilmoitukset niiden rekisteröimiseksi kaupparekisteriin ja arvo-osuusjärjestelmään. Rekisteröinnit toteutetaan lähipäivinä.

First North -listautumista edistetään aktiivisesti, päätöksen ajankohta siirtyy

Kuten aiemmin on tiedotettu, KPY selvittää mahdollisuutta listautua Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. KPY on aiemmin arvioinut, että First North -listautuminen olisi mahdollinen aikaisintaan tämän vuoden lopulla, mutta aikatauluun voi vaikuttaa esimerkiksi Voimatelin ja Enersense International Oyj:n järjestelyn käsittely Kilpailu- ja kuluttajavirastossa. KPY ja Enersense International Oyj ovat kesäkuussa allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti Enersense hankkii KPY:n tytäryhtiön Voimatel Oy:n koko osakekannan osakevaihdolla. Yrityskauppa on ehdollinen muun muassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle.

First North -listautuminen olisi KPY:n tulevaisuuden kannalta merkittävä askel. Tämä huomioiden KPY:n hallitus on arvioinut, että olosuhteet eivät juuri nyt ole parhaat mahdolliset listautumiselle ja on siksi päättänyt siirtää listautumista koskevaa päätöstä tämän vuoden loppua myöhempään ajankohtaan.

”Markkinoihin liittyy tällä hetkellä useita epävarmuuksia ja geopoliittinen tilanne on hyvin arvaamaton. Lisäksi Voimatel-järjestelyn kilpailuviranomaisprosessi on edelleen kesken. Koska kyseessä on yhden keskeisimmän tytäryhtiömme omistusta koskeva järjestely, asia on olennainen myös KPY:n omistajien kannalta. Katsomme, että tämä järjestely on tärkeää saattaa päätökseen, ennen kuin mahdollisesta First North -listautumisesta ja sen toteuttamisesta voidaan päättää”, KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen kommentoi.

KPY tiedottaa mahdollisen First North -listautumisen tavoiteaikataulusta tarkemmin, kun Kilpailu- ja kuluttajaviraston Voimatel-järjestelyä koskeva päätös on saatu.

Toteutuessaan First North -listautuminen edistäisi osaltaan KPY:n strategista uudistumista sekä mahdollistaisi luotettavan ja joustavan osuuksien vaihdannan KPY:n omistajille. ”Tämä arvio ei ole muuttunut. Edistämme edelleen asiaa aktiivisesti”, Tikkanen päättää.

Lisätietoja: KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen, puh. 050 328 2648, anssi.lehikoinen@kpy.fi