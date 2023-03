Kreate rakentaa ympäristöturvallisuutta lisäävän rantamuurin Nesteen Kilpilahden satamaan

Neuvottelut Sulkavuoren keskuspuhdistamolla kevytyrittäjinä työskennelleiden ukrainalaisten siirtymisestä työsuhteeseen etenivät 3.2.2023 13:12:08 EET | Tiedote

Kreate tiedotti torstaina 2.2. TYL Sulkavuoren tehneen päätöksen kevytyrittäjyyden lopettamisesta Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeella sekä alihankintayrityksen halukkuudesta palkata kaikki noin 20 kevytyrittäjää työsuhteeseen. Asiaa on käyty läpi perjantaina yhdessä ukrainalaisten kanssa, päätös asiaan saataneen alkuviikosta. Taustalla on Rakennusliiton julkisuuteen nostamat epäilyt, joiden pohjalta Kreate on käynnistänyt laajamittaisen selvitystyön.