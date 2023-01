Kreate Rata Oy sulautuu Kreate Oy:hyn – organisaatiorakenne selkeytyy

Kreate aloitti toimenpiteet Rakennusliiton epäilyjen kohteeksi joutuneella tamperelaisella työmaalla 20.1.2023 17:23:53 EET | Tiedote

Kreate on tiivistänyt yhteistyötä eri tahojen kanssa selvittääkseen julkisuuteen nousseet palkanmaksuun ja oikeudenmukaiseen kohteluun liittyvät epäselvyydet Sulkavuoren keskuspuhdistamo -hankkeella. Ensimmäiset toimenpiteet tilanteen selvittämiseksi on tehty, mutta selvitystyö on vielä kesken.