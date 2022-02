Kreikan matkailuministeriö ja Apollo Travel Group aloittavat yhteistyön

Tammikuussa Kreikan matkailuministeri Vassilis Kikilias tapasi yhteistyön tiimoilta Apollo Travel Groupin toimitusjohtajan Leif Vase Larsenin sekä kaupallisen johtajan Nina Hornewallin.

Apollo on Pohjoismaiden johtava Kreikan matkoja järjestävä matkanjärjestäjä. Tänä vuonna Apollon on tarkoitus viedä Kreikkaan yhteensä 500 000 matkailijaa Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta.

Aktiivilomien suosio kasvaa

Apollo kasvattaa tämän vuoden aikana pohjoismaisesti aktiivilomien määrää jopa 20 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Tänä kesänä avataan myös kaksi uutta Apollo Sports -hotellia: Levante - powered by Playitas Rodoksella sekä Porto Myrina - powered by Playitas Limnoksella. Ennestään Apollon valikoimassa on kaksi urheiluhotellia Kreikassa, yksi Kreetalla ja yksi Sivotassa Kreikan mantereella.

Paljon potentiaalia

Matkailuministeri Kikilia korosti tiedotustilaisuudessa sopimuksen merkitystä ja kertoi, että urheilumatkailussa on paljon potentiaalia. Viimeisimmät matkailutrendit osoittavat että terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät matkat sekä seikkailumatkat ja luontoelämykset kasvattavat suosiotaan. Nämä painopistealueet on huomioitu myös ministeriön tavoitteissa. Hän kertoi myös, että urheilumatkailua korostamalla voidaan pidentää matkailukautta ja parantaa koko matkailutuotetta.