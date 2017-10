Kreisideittailua ja hääkomediaa Naantalissa - Kylpyläteatteri sai jatkoa

Viime vuonna Naantalin Kylpylän ja Linnateatterin aloittama yhteistyö saa jatkoa tänä syksynä - Kylpylän tapahtumaravintola Paviljongissa nähdään peräti kaksi näytelmää, Sinisilmäisyydestä sakotetaan sekä uutuuskomedia Kaaso & Bestman pulassa. Tarkoituksena on tarjota teatteria sekä syysiltojen piristykseksi että pikkujoulurientoihin. Erityistä huomiota on kiinnitetty näytösten osallistavuuteen, ja marraskuun ensimmäisenä päivänä kokeillaan myös ihan uutta konseptia, teatteritreffejä.

Teatteri tuli kylpylään jäädäkseen

Viime syksynä aloitettu yhteistyö tunnetun turkulaisen teatterin ja Naantalin Kylpylän välillä saa jatkoa tänä syksynä, kun Linnateatteri tuo Kylpylän tapahtumaravintola Paviljonkiin peräti kaksi komediaa - roisin parisuhdekomedian Sinisilmäisyydestä sakotetaan sekä upouuden hääfarssin Kaaso ja Bestman pulassa.

Parisuhdekomediaa ja teatteritreffejä

Sinisilmäisyydestä sakotetaan -näytelmää on aiemmin esitetty täysille katsomoille Linnateatterin omalla lavalla. Myös Naantalissa yhdysvaltalaisen näytelmäkirjailija Rich Orloffin ronskin ilkikurisella huumorilla parisuhteita ruotiva komedia on todellista kreisideittailua taattuun Linnateatterin tapaan. Lavalla nähdään kaksi näyttelijää ja 12 hulvatonta kohtaamista, mm. yllätyksellisiä sokkotreffejä, hillittömiä seuralaisia ja uskaliaita ehdotuksia. Ville Sandqvistin ohjaama ja Teemu Aromaan sekä Kaisa Helan roolittama komedia pyörii Kylpylässä loka-marraskuun ajan. Esityksen teema innoitti myös kokeilemaan ihan uutta konseptia, nimittäin teatteritreffejä - 1.11. näytökseen onkin mahdollista varata paikka “sokkopöydästä” ja nauttia illasta uusien tuttavuuksien kanssa!

Katsojat häävieraina

Vähintään yhtä vauhdikasta menoa lavalle tuo uutuuskomedia Kaaso & Bestman pulassa. Tästä Kylpylän ja Linnateatterin yhteistyössä tuottamasta viihteellisestä illasta ei käänteitä puutu. Hääpari on nimittäin kadonnut! Vieraat ovat paikalla, pitopalvelun herkut on ladattu pöytään ja hääbändi odottaa takahuoneessa. Kaasolle ja bestmanille ei jää kuin yksi vaihtoehto: hääohjelma on aloitettava ilman hääparia. Luvassa on ikimuistoinen ilta, jossa katsojat - eli häävieraat - pääsevät seuraamaan aitiopaikalta, mitä kaikkea kaaso ja bestman illan pelastamiseksi keksivät.

Iltaan kuuluu luonnollisesti herkullinen ruoka, hillittömiä vieraita ja yllätyksellistä hääohjelmaa. Illan kruunaa hääbändi ja vauhdikkaat jatkot. "Tässä esityksessä näyttelijöiden ja yleisön vuorovaikutus viedään aivan uudelle tasolle", kuvailee Kylpylän myynti- ja markkinointijohtaja Joni Hakkarainen - "katsojat ovat mukana häissä aina ateriasta jatkobileisiin asti". Kaaso ja bestman, eli näyttelijäduo Tom Petäjä ja Ushma Karnani, ovat pulassa marras-joulukuussa aina perjantaisin ja lauantaisin.

Lisää näytelmistä: https://www.naantalispa.fi/tarjous/linnateatteri-kylpylassa/