Kriisipuhelin päivystää vuorokauden ympäri myös joulun aikaan

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään mielenterveyteen: "Vuoden 2020 jälkeen lasten ja nuorten mielenterveystyössä on paljon tehtävää."

Vuonna 2020 nuorten hätä ja huoli kuuluu kriisipalveluissa. Sekasin-chattiin on jo lokakuun loppuun mennessä tullut yhteydenottoja enemmän kuin viime vuonna (yhteensä 140 000 yhteydenottoa, mikä on 48% enemmän kuin viime vuonna). Nuoret aikuiset ovat ottaneet yhteyttä myös Kriisipuhelimeen 34 % enemmän kuin viime vuonna. Yleisin yhteydenottoaihe kriisissä on yleinen ahdistuneisuus. Merkittävää on, että itsetuhoisia yhteydenottoja on tullut aiempaa enemmän.