Kriisiviestinnän analyysi Olkiluodon häiriötilanteesta ehdolla kansainvälisen viestintäpalkinnon saajaksi

Retriever on Pohjoismaiden johtava toimija data-analyysin ja viestintätietoon liittyvien oivallusten tuottamisessa. Olemme olleet mediaseurannan digimuutoksen kärjessä yli kymmenen vuotta tuoden markkinoille viimeisintä teknologiaa ja sopeutumalla jatkuvasti muuttuvaan dataympäristöön. Retrieverin tavoitteena on olla asiakkaidensa arvokkain viestintä- ja liiketoimintatiedon tuottaja. Retriever on syntynyt vuonna 2002, kun norjalainen Nordiska Nyheter ja ruotsalainen Infobilis yhdistyivät Retrieveriksi. Suomeen se on rantautunut vuonna 2016, ja siitä lähtien toiminta on ollut vuosittain vahvassa kasvussa.