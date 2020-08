Krista Kososesta lukemisen lähettiläs – perustaa oman lukupiirin

Werner Söderström Osakeyhtiö käynnistää näyttelijä Krista Kososen kanssa lukupiirin. Kristan lukupiiri kannustaa tarttumaan kirjoihin ennakkoluulottomasti.

Kosonen valitsee kirjat Werner Söderströmin kustantamoiden satojen uutuuskirjojen joukosta.

”Olen pitkään etsinyt sopivaa tapaa edistää lukemisen iloa ja kannustaa kaikkia kirjojen pariin. Oma kaikille avoin lukupiiri on paras tapa päästä toteuttamaan tätä toivetta. Minua puhuttelee kirjallisuus, jossa kielellisesti antoisa ilmaisu kohtaa uniikin tai erityisen koskettavan tarinan. Hyvä tarina ei vielä riitä, minulle kirjailijan taika on hänen kielessään. Toivottavasti mahdollisimman moni lähtee jakamaan ajatuksia kirjoista kanssani, sillä vaikka lukeminen on yksityinen kokemus, hyvä lukukokemus on saatava jakaa - ei vain ulos, vaan jonkun kanssa.”

”Tahdon ennen kaikkea madaltaa kirjoista puhumisen kynnystä. Sitä pelätään ihan suotta. Kuitenkin lukemisen ilot ja hyödyt ovat aivan ratkaisevia! Itse en ole koskaan oppinut ’oikeaa’ tapaa puhua kirjoista, mutta uskon siihen, että kaikki kirjat ovat oikeita kirjoja, eikä vääränlaista kirjapuhetta ole”, Kosonen painottaa.

Werner Söderströmin markkinointi- ja viestintäjohtaja Reetta Miettinen iloitsee uudesta yhteistyöstä.

”Tämä on meille täysosuma, sillä myös me olemme kauan haaveilleet pääsevämme tekemään yhteistyötä sellaisen ihmisen kanssa, jossa kohtaisivat laaja kulttuurinen sivistys, humaanit kiinnostuksen kohteet, kyky innostaa muita lukijoita ja keskustella lukemistaan kirjoista aktiivisesti ja monipuolisesti. Kristassa löysimme tämän lukijan.

Uudet mediat ja erityisesti digitaaliset ympäristöt synnyttävät tässä ajassa lukupiirejä henkiin uudestaan ja liittyminen niihin on helppoa. Tästä osoituksena on esimerkiksi viime vuonna jääkiekkoilija Kevin Lankisen ympärille syntynyt Suomen suurin lukupiiri.”

Lukupiiri on kaikille avoin. Ensimmäinen lukupiirikirja on 13.8. julkaistava Tommi Kinnusen romaani Ei kertonut katuvansa, jonka Krista Kosonen on myös lukenut äänikirjaksi.

”Tänä vuonna lukupiirissä luetaan viisi kirjaa - tahti on siis aika kova, mutta itse luen ihan koko ajan jotain. Toisaalta äänikirjat mahdollistavat kirjan kuuntelun sellaisissakin tilanteissa, joissa painettuun kirjaan paneutuminen ei onnistu. Kirjoja voi onneksi lukea monella tavalla”, Kosonen sanoo.

Kristan lukupiiriä voi seurata ja keskusteluun osallistua Instagramissa @krista_kosonen, @kirja.fi ja Facebookissa kirja.fi sekä aihetunnistella #kristanlukupiiri.